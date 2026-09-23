Quinta commissione. Ok a Rend 49 su prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha espresso all’unanimità la presa d’atto della Rendicontazione n. 49, la Relazione al Consiglio regionale sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, nel periodo gennaio - dicembre 2025. La Relazione annuale, prevista dall’articolo 10 della L.R. n. 5 del 2013, è stata presentata dall’Assessore regionale al Sociale, Paola Roma.

Il consigliere regionale Stefano Valdegamberi (GM- Futuro Nazionale) ha illustrato il Progetto di legge n. 101, di cui è primo firmatario, “Istituzione dell'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto della criminalità minorile e di gruppo 'J-Crime Veneto'”.

La commissione ha rinviato l’espressione del parere alla Quarta commissione, in cui il Pdl è incardinato, per poter svolgere approfondimenti sul tema.

L’istituzione dell’Osservatorio regionale ha l’obiettivo di prevenire e di contrastare il fenomeno della criminalità minorile, individuale e di gruppo.

Il consigliere Valdegamberi ha anche illustrato il Progetto di legge n. 67, di cui è primo firmatario, “Disposizioni in materia di responsabilizzazione genitoriale e di raccordo con i servizi sociali nei casi di condotte penalmente rilevanti poste in essere da minorenni”.

Il consigliere regionale Silvia Calligaro (Fratelli d’Italia) ha presentato il Progetto di legge n. 95, “Interventi per la manutenzione dei defibrillatori esterni e per la formazione dei soggetti autorizzati al loro utilizzo”, su delega del Vicecapogruppo di FdI, Matteo Baldan, primo firmatario della proposta normativa che vuole garantire la manutenzione dei defibrillatori e sostenere interventi per assicurare il mantenimento dei DAE in condizioni di operatività, secondo le rispettive specifiche tecniche e manuali d’uso. Ciò include la sostituzione periodica di batterie e piastre adesive, nonché eventuali interventi tecnici necessari. Il Pdl, inoltre, vuole assicurare: la formazione e l’aggiornamento del personale; promuovere iniziative di formazione per i soggetti autorizzati all’utilizzo dei DAE, in modo da garantire che chi interviene in caso di emergenza sia sempre adeguatamente preparato, anche alla luce dell’evoluzione delle linee guida internazionali in materia di rianimazione cardiopolmonare.

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