Quinta commissione. Valutazioni, anno 2025, Direttori Generali Aziende e Istituti SSR

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), si è riunita oggi, durante la pausa dei lavori consiliari, e ha approvato, con i voti della maggioranza, i punteggi per le valutazioni dei Direttori Generali delle Aziende e degli Istituti del Servizio Sanitario Regionale, con riferimento all’anno 2025, ai sensi della L.R. n. 56/1994.

La commissione ha inoltre definito, con i voti della maggioranza, i criteri, per gli anni 2026 e 2027, delle valutazioni dei Direttori Generali delle Aziende e degli Istituti del SSR.

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