Roberto Carlando lancia il Bestseller “Operazione Sottotetto”

Ogni anno migliaia di sottotetti vengono acquistati in Italia con l'obiettivo di essere trasformati in mansarde abitabili, ma non tutti possono davvero diventarlo. Altezze insufficienti, vincoli urbanistici, abusi edilizi pregressi e normative comunali diverse da zona a zona rendono la valutazione preventiva un passaggio spesso sottovalutato, con conseguenze economiche rilevanti per chi acquista senza le informazioni corrette.

Esce oggi per Bruno Editore “OPERAZIONE SOTTOTETTO. Come comprare e ristrutturare un sottotetto, trasformandolo in mansarda abitabile, senza fregature” di Roberto Carlando. Un libro che accompagna proprietari, investitori e professionisti immobiliari attraverso il processo di valutazione, acquisto e ristrutturazione di un sottotetto, dallo studio di fattibilità fino all'agibilità della mansarda finita.

“Ho scritto questo libro perché ho visto troppe persone acquistare sottotetti convinte di fare un affare, per poi scoprire che non erano trasformabili in residenza” spiega Roberto Carlando, autore del libro. “L'obiettivo è dare a chi legge gli strumenti per valutare la fattibilità reale di un'operazione prima di firmare, non dopo”.

Come precisa lo stesso autore, dopo quasi trent'anni di esperienza come architetto, tredici anni di insegnamento alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e un lungo percorso come Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Milano, ha messo a punto un metodo che nasce dall'osservazione diretta degli errori più frequenti commessi da proprietari, agenzie immobiliari e investitori nell'acquisto e nella trasformazione dei sottotetti.

“Il libro di Carlando affronta un tema molto concreto e poco raccontato: quanto sia rischioso comprare un sottotetto senza sapere davvero cosa si sta comprando” osserva Giacomo Bruno, editore del libro. “Il metodo descritto dall’autore è di assoluto valore in quanto permette di trasformare dubbi e incertezze in decisioni realmente consapevoli”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché condivido con lui la stessa passione nel condividere informazione di reale valore attraverso i libri” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore mi ha supportato con grande professionalità e passione nella creazione di questo manuale che sono certo sarà di grande interesse per tanti lettori”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4go2UfU

Roberto Carlando è nato a Milano nel 1969, da padre geometra e madre appassionata di storia dell’arte. Dopo la laurea al Politecnico di Milano, Roberto Carlando fonda il proprio studio nel 1997. Specializzato nel recupero di sottotetti e valorizzazione del patrimonio immobiliare, vanta una solida esperienza trentennale. Già professore a contratto presso il Politecnico di Milano in progettazione ambientale e tecnica delle costruzioni e già Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Milano, ha partecipato a prestigiosi concorsi (New York, Sarajevo). Hanno parlato di lui Corriere della Sera, Io Donna, Il Giorno, Casaviva, Spazio Casa.

Giacomo Bruno, nato a Roma nel 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È autore di 37 bestseller sulla crescita personale ed editore di oltre 1.300 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 di italiani. È considerato un esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’editoria ed è il creatore di ViviBook™, la prima AI che crea romanzi con un click.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore.