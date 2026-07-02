Seconda commissione definisce Testo unificato per contrastare occupazione abusiva alloggi erp

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La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), ha espresso oggi parere favorevole, a maggioranza, senza voti contrari, sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR 37) “Misure di sostegno ai Comuni del Veneto per interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica. Modalità, termini e priorità per l'erogazione dei contributi”.

Alla presenza dell’assessore regionale al Sociale, Paola Roma, è stato completato l’esame e definito il Testo unificato per contrastare l’occupazione e l’utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con il Pdl n. 66, a prima firma del Presidente De Berti, "Disposizioni per il contrasto all'occupazione e all'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, preso come testo base, a fianco del Pdl n. 77 della Giunta regionale "Modifiche alla L.R. n. 39/2017 ‘Norme in materia di edilizia residenziale pubblica’", e del Pdl n. 84, di iniziativa dei consiglieri regionali Szumski e Lovat (Resistere Veneto), “Modifiche alla L.R. n. 39/2017 ‘Norme in materia di edilizia residenziale pubblica’: modalità di accesso e disposizioni per il contrasto agli abusi".

Il Testo unificato verrà trasmesso alla Prima commissione per l’acquisizione del parere di competenza.

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