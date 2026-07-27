Seconda commissione licenzia per l’Aula il Progetto di legge n. 99 della Giunta regionale

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), acquisito il parere favorevole della Prima commissione, ha definitivamente approvato oggi, a maggioranza, senza voti contrari, il Progetto di legge n. 99 della Giunta regionale “Modifiche alla L.R. n. 32/1996 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)”.

Per l’esame dell’Aula, Relatore è stato nominato il consigliere regionale Mirko Patron (Forza Italia), Correlatore Jonatan Montanariello.

Il provvedimento adegua la Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” alle successive disposizioni normative statali e regionali che hanno ampliato le funzioni istituzionali di ARPAV

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