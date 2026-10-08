Seconda commissione. Ok a Bilancio regionale Consolidato 2025. Votato Pdl 122

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), Vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), Segretario Anna Leso (FdI), ha espresso, a maggioranza, con il voto contrario dell’opposizione e l’astensione del consigliere Lovat (Resistere Veneto), parere favorevole alla Prima commissione sulla Proposta di deliberazione amministrativa n. 17, il provvedimento della Giunta regionale “Approvazione del Bilancio Consolidato 2025”.

Alla presenza dell’assessore regionale con delega al Sociale, Paola Roma, la commissione ha esaminato l’articolato e votato, a maggioranza, il Progetto di legge n. 122 “Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 39/2017 'Norme in materia di edilizia residenziale pubblica' e successive modificazioni”, già illustrato nella precedente seduta dal primo firmatario De Berti.

La proposta normativa interviene sulla L.R. n. 39/2017 introducendo alcune modifiche finalizzate a garantire che il patrimonio abitativo pubblico sia destinato a coloro che ne abbiano effettiva necessità e ne facciano un utilizzo conforme alle finalità previste dalla normativa regionale. Introduce anche nuovi requisiti e condizioni di permanenza per gli alloggi pubblici; rafforza il sistema dei controlli e migliora il sistema di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.

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