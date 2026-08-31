“Senza scelta, la storia di Teresa”: il difficile viaggio verso la libertà di essere se stessi

Senza scelta, la storia di Teresa, di Rosanna Dughetti, è un’opera autobiografica pubblicata da Europa Edizioni che racconta il lungo percorso di una donna alla ricerca di se stessa, dell’amore e della propria libertà, mettendo al centro il complesso rapporto tra ciò che desideriamo e ciò che la vita ci porta ad accettare. Attraverso una scrittura diretta, spontanea e personale, l’autrice intreccia esperienze, ricordi e riflessioni per costruire un racconto nel quale la dimensione privata diventa occasione per interrogarsi su temi universali come la solitudine, le relazioni, il ruolo della donna, il bisogno di sentirsi riconosciuti e la possibilità di ricominciare. Ne nasce una testimonianza sincera, ricca di momenti dolorosi ma anche di ironia, curiosità e vitalità, nella quale il passato non viene soltanto ricordato, ma continuamente riletto alla ricerca di un significato.

Uno degli aspetti più rilevanti della testimonianza di Dughetti è il modo in cui l’opera mette in discussione l’idea, ancora molto diffusa, secondo cui una relazione duratura sia necessariamente una relazione riuscita. Teresa osserva le coppie che incontra, nota le abitudini consolidate, le lamentele, le rinunce e le apparenze, e si domanda quanto spesso le persone rimangano insieme per inerzia, paura del cambiamento o semplice abitudine. Il matrimonio non viene presentato come una garanzia di vicinanza, così come la solitudine non viene considerata una condizione necessariamente negativa. Il vero discrimine diventa la qualità del legame, cioè la presenza di ascolto, rispetto, desiderio di condividere e capacità di riconoscere nell’altro una persona autonoma.

La protagonista attribuisce grande importanza ai gesti. Non soltanto ai gesti romantici, ma a tutte quelle azioni quotidiane che comunicano attenzione senza bisogno di grandi dichiarazioni. È un concetto che attraversa il libro e che acquista particolare forza perché Teresa si confronta anche con persone capaci di parlare bene, promettere molto o esprimere sentimenti convincenti, ma meno capaci di tradurli in comportamenti coerenti. Nel libro le parole valgono davvero soltanto quando trovano conferma nelle azioni. È una convinzione che permette all’autrice di costruire una riflessione sul tema dell’autenticità: ciò che diciamo di essere conta meno di ciò che facciamo quando nessuno ci obbliga a dimostrarlo.

In questo senso il libro presenta anche una progressiva maturazione dello sguardo. La Teresa che racconta non coincide perfettamente con la giovane donna ricordata nelle pagine autobiografiche. La voce adulta interpreta diversamente alcuni comportamenti, riconosce elementi che allora non riusciva a vedere e, in alcuni casi, ammette apertamente di essersi sbagliata. È un processo che però non produce una revisione completamente rassicurante: alcune domande rimangono senza risposta, alcune esperienze non trovano una spiegazione definitiva e il passato non viene trasformato artificialmente in un percorso necessario verso una felicità finale. Rimane invece un insieme di avvenimenti che Teresa cerca di comprendere con gli strumenti che ha acquisito nel tempo.

L’autrice ci tiene a mostrare come la vita affettiva non occupi mai uno spazio isolato dal resto dell’esistenza. Le difficoltà sentimentali si intrecciano con il lavoro, con le condizioni economiche, con i rapporti familiari, con l’ambiente sociale, con la salute e con l’organizzazione pratica della quotidianità. La sofferenza non nasce da un solo evento, ma dall’accumulo di situazioni che finiscono per influenzarsi reciprocamente. Questa impostazione rende la storia più credibile perché evita l’idea semplicistica secondo cui basterebbe una singola decisione per risolvere anni di disagio. Teresa deve invece muoversi continuamente tra responsabilità diverse, cercando di non perdere completamente se stessa. È proprio questa complessità a dare spessore alla sua testimonianza.

La dimensione sociale emerge soprattutto nei riferimenti al ruolo femminile e alle aspettative che lo accompagnano. Teresa racconta una formazione basata sull’idea di essere una buona moglie, di saper accudire, aspettare, comprendere, mantenere la casa e adattarsi. Nel corso dell’esperienza narrata, però, arriva a chiedersi se quelle regole siano sufficienti per costruire un rapporto soddisfacente. Essere una buona compagna non può significare annullare i propri bisogni. La riflessione non viene sviluppata attraverso un discorso teorico sul femminismo, ma attraverso episodi concreti e domande personali; proprio per questo conserva una forza particolare. Teresa non propone una formula valida per tutti: racconta quanto sia difficile conciliare ciò che si è imparato a dare con ciò che si ha realmente bisogno di ricevere.

La protagonista appare inoltre particolarmente consapevole del rapporto tra autonomia economica e possibilità di scegliere. Il lavoro non è soltanto una componente della sua vita, ma uno strumento che le consente di mantenere una certa indipendenza e di costruire gradualmente spazi personali. Anche nei periodi più difficili, l’attività professionale conserva per lei un valore identitario. Il lavoro diventa una delle poche dimensioni nelle quali Teresa percepisce con immediatezza il proprio valore. In questo emerge un altro tratto coerente del personaggio: la tendenza a reagire alle difficoltà mettendosi in movimento, imparando qualcosa, assumendo nuovi incarichi o cercando un’attività che possa darle uno scopo. La sua inquietudine non è soltanto sentimentale; è il segno di una personalità che ha bisogno di sentirsi attiva e partecipe del mondo.

Teresa riflette molto, talvolta perfino troppo, ma non rimane esclusivamente nella dimensione del pensiero. Cerca terapisti, studia, lavora, partecipa ad attività, viaggia, fa volontariato, coltiva interessi e costruisce poco alla volta nuovi riferimenti. La protagonista cerca le risposte non soltanto pensando, ma sperimentando. Anche per questo la componente astratta va letta insieme alla componente più concreta. Nel libro convivono il bisogno di trovare un significato superiore e la necessità di affrontare problemi molto pratici. Teresa può passare da una riflessione sul destino a una questione di lavoro, da un ragionamento sul karma a un problema organizzativo, senza percepire necessariamente una contraddizione. La sua ricerca di senso nasce proprio dall’incontro tra dimensione quotidiana e dimensione spirituale.

Nel complesso, Senza scelta, la storia di Teresa è un’opera che trova la propria forza soprattutto nella sincerità della voce narrante e nella disponibilità a mettere in discussione il passato senza trasformarlo in una favola esemplare. Non propone un personaggio perfetto e non costruisce un percorso privo di contraddizioni. Al contrario, Teresa si mostra fragile e determinata, ironica e inquieta, autonoma e bisognosa di affetto, razionale e attratta dal mistero. È proprio questa convivenza di contrasti a rendere credibile la sua esperienza. La sua storia non pretende di offrire una regola per vivere meglio, ma suggerisce una consapevolezza precisa: una persona può trascorrere anni cercando di adattarsi alle circostanze e, tuttavia, arrivare a un punto nel quale deve riconoscere il proprio diritto a scegliere.

Le vicende di Teresa non rappresentano soltanto una sequenza di avvenimenti, ma una lunga negoziazione con il concetto di libertà. La libertà non appare come un gesto improvviso né come una rottura spettacolare: è fatta di piccoli atti, di spazi conquistati, di consapevolezze maturate lentamente, di errori riconosciuti e di decisioni prese quando finalmente diventano sostenibili. Prendere in mano la propria vita significa anche smettere di aspettare che siano gli altri a decidere per noi. È questo il punto verso cui converge l’intera testimonianza e che dà al titolo il suo significato più profondo.

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