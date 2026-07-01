Sesta commissione, ok a progetto di legge su valorizzazione veicoli d’interesse storico

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha dato il proprio via libera, a maggioranza, senza voti contrari, al progetto di legge n. 15 che mira, in sintesi, a valorizzare e a tutelare motoveicoli e autoveicoli d’interesse storico e collezionistico proponendo una regolamentazione differenziata per i mezzi muniti di certificato di rilevanza storica. In considerazione dell’esiguo circolante, dell’impiego limitato e del valore del motorismo storico, che può essere utile ai fini della promozione turistica del territorio, la proposta prevede, a determinate condizioni, l’esenzione dalle misure ordinarie di limitazione alla circolazione. La proposta legislativa, pertanto, può essere inserita all’ordine del giorno dei lavori d’aula: relatore, il primo firmatario del Pdl, il capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, correlatore, la vicepresidente Sambo.

Di seguito, la Commissione ha sentito in audizione, in materia di diritto allo studio universitario, e con particolare riferimento al fabbisogno per le borse di studio, i rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di amministrazione degli Esu - ovvero, gli enti per il diritto allo studio universitario - di Verona, Padova e Venezia. Successivamente, i commissari hanno approvato a maggioranza, senza voti contrari, le prese d’atto delle rendicontazioni n. 34 (attività 2025 e programma 2026 di Esu Verona), n. 31 (attività 2025 di Esu Padova), e n. 10 (attività 2025 e programma 2026 di Esu - Ardsu di Venezia).

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