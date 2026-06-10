Sesta commissione, proseguito esame dei Pdl su veicoli storici e barche dell’Alto Adriatico

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha completato la prima parte dell’iter istruttorio relativo al progetto di legge n. 15, già illustrato dal primo firmatario, il capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, volto alla valorizzazione e alla tutela dei motoveicoli e degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico. In sintesi, la proposta mira a una regolamentazione differenziata per i veicoli muniti di certificato di rilevanza storica, tenuto conto dell’esiguo circolante, del limitato impiego e del valore del motorismo storico, utile alla promozione turistica del territorio. A tali scopi, la proposta prevede, a determinate condizioni, l’esenzione dalle ordinarie misure di limitazione alla circolazione. La proposta legislativa sarà trasmessa alla Prima commissione per l’espressione del parere di competenza.

È iniziato, inoltre, l’esame del progetto di legge n. 9, già presentato dal proponente, il consigliere del Partito Democratico, Jonatan Montanariello, per la tutela, la valorizzazione e il censimento delle barche storiche tipiche della Laguna di Venezia e dell'alto Adriatico. Incardinato, infine, il progetto di legge n. 40, d’iniziativa del presidente Soranzo, istitutivo della giornata regionale per promuovere la cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e per la commemorazione delle vittime del lavoro, che sarà approfondito nel corso delle prossime sedute. L’analisi puntuale delle due iniziative di legge proseguirà nel corso delle prossime sedute.

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