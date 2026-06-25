ShippyPro integra Temu per aiutare i venditori europei a cogliere nuove opportunità di vendita

ShippyPro, la piattaforma per le spedizioni basata su IA progettata per il commercio globale, ha annunciato oggi la propria integrazione con Temu, il marketplace globale di e-commerce. La partnership permette ai clienti globali di ShippyPro di gestire ordini ed evadere le spedizioni su Temu — tutto dall'interno della piattaforma ShippyPro che già utilizzano ogni giorno.

Mentre Temu continua ad espandere la propria rete di venditori locali in tutta Europa, l'integrazione offre ai venditori ShippyPro un canale diretto per raggiungere milioni di nuovi acquirenti senza aggiungere complessità operativa. Gli ordini effettuati su Temu confluiscono automaticamente in ShippyPro, dove i venditori possono sfruttare le connessioni ai corrieri già esistenti, le regole di automazione e i flussi di evasione per spedire in modo rapido ed efficiente.

"Costruire questa integrazione significava garantire che i venditori non dovessero mai preoccuparsi della parte tecnica. Abbiamo collegato ShippyPro direttamente a Temu in modo che, nel momento in cui viene effettuato un ordine, il nostro sistema si occupa del resto — dalla selezione del corriere alla generazione dell'etichetta e alla sincronizzazione del tracking — senza alcun intervento manuale. Per i venditori già su ShippyPro, aggiungere Temu come canale è davvero un'operazione con un solo clic."

L'integrazione con Temu fa parte del più ampio impegno di ShippyPro nell'espandere il proprio ecosistema di canali di vendita. Con oltre 80 connessioni a marketplace e storefront e oltre 190 integrazioni con corrieri, ShippyPro centralizza ogni fase del percorso di spedizione — dalla creazione delle etichette e dalla selezione del corriere al tracking, ai resi e all'intelligenza logistica — così i venditori possono scalare su più canali senza incrementare il proprio carico di lavoro.

"Temu è impegnata nel supportare le imprese locali e nel contribuire all'economia regionale. Attraverso il nostro Local Seller Program, puntiamo a fornire ai venditori europei gli strumenti digitali e l'accesso al mercato di cui hanno bisogno. La partnership con provider come ShippyPro aiuta i venditori locali a crescere senza difficoltà, offrendo più opzioni per gestire l'evasione degli ordini nei loro mercati di riferimento."

Funzionalità principali dell'integrazione ShippyPro–Temu:

Gestione centralizzata degli ordini: gli ordini Temu appaiono automaticamente in ShippyPro assieme agli ordini di tutti gli altri canali connessi, offrendo ai venditori una visione unica delle proprie operazioni.

Evasione automatizzata: i venditori possono applicare le regole di automazione esistenti — incluse la selezione del corriere, il confronto tariffe e la generazione dell'etichetta — agli ordini Temu fin dal primo giorno.

Tracking in tempo reale: gli aggiornamenti di consegna sono sincronizzati sull'intera piattaforma, consentendo una comunicazione proattiva con gli acquirenti.

Massima flessibilità con i corrieri: grazie all'accesso a oltre 190 integrazioni con corrieri, i venditori possono scegliere l'opzione di spedizione più rapida ed economica per ogni ordine Temu.

L'integrazione è disponibile da oggi per i clienti ShippyPro. I venditori possono attivare il canale Temu direttamente dalla dashboard di ShippyPro.

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