Sole 365 e Fondazione AIRC

Sole365 e Fondazione AIRC: nel primo semestre 2026 oltre 37 mila euro donati alla ricerca grazie alle scelte consapevoli dei nostri clienti

Ogni gesto quotidiano può fare la differenza. Anche scegliere la frutta e la verdura di stagione durante la spesa può trasformarsi in un contributo concreto per sostenere la ricerca scientifica.

È questo il valore dell’iniziativa che vede insieme Sole365 e Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, una collaborazione che continua a promuovere la cultura della prevenzione e della sana alimentazione, trasformando ogni acquisto in un’opportunità per costruire un futuro migliore.

Sole365 rende noti i risultati dell’iniziativa relativi al primo semestre 2026 (gennaio–giugno): grazie alla vendita di 75.572 kg di frutta e verdura di stagione, sono stati devoluti 37.786 euro a sostegno della ricerca oncologica.

Un traguardo che racconta molto più di un semplice dato numerico. Racconta la partecipazione di migliaia di clienti che, attraverso una scelta consapevole, hanno deciso di affiancare Sole365 in un progetto che unisce benessere, prevenzione e solidarietà. Perché è proprio dalla somma dei piccoli gesti quotidiani che nascono i cambiamenti più importanti.

Scegliere prodotti stagionali significa infatti prendersi cura della propria salute e, allo stesso tempo, contribuire concretamente al lavoro di ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno nello sviluppo di nuove strategie di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori del tratto gastrointestinale. Un impegno condiviso che conferma come anche la grande distribuzione possa essere protagonista di un modello di crescita capace di generare valore per le persone e per il territorio.

La collaborazione tra Sole365 e Fondazione AIRC proseguirà anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più consumatori all’importanza di uno stile di vita sano, ispirato ai principi della Dieta Mediterranea. Perché ogni scelta consapevole, anche la più semplice, può trasformarsi in un aiuto concreto per la ricerca e in una speranza in più per il futuro.

Ancora una volta, Sole365 conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative che mettono al centro le persone, dimostrando che fare la spesa può diventare un gesto di responsabilità condivisa, capace di generare un impatto positivo che va ben oltre il carrello.

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