Terza commissione: proseguito l’esame al Testo unificato dei progetti di legge n. 11, 19, 34, 60, 71

La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega-LV), e dal segretario Roberta Vianello (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda.

Al primo e secondo punto all’ordine del giorno sono stati approvati le comunicazioni del Presidente, il verbale e il resoconto della seduta precedente.

Al terzo punto all’ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole all’unanimità dei presenti in merito al Parere alla Giunta regionale n. 38 relativo all’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per l'intervento SRD06 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116.

Al quarto punto all’ordine del giorno, la Commissione ha proseguito l’esame del testo unificato dei seguenti progetti di legge regionale:

Presente alla seduta l’assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione e Attrazione Investimenti, Massimo Bitonci.

Si riporta a margine della seduta l’intervista del presidente della Terza Commissione, Roberto Marcato.

Video dichiarazione Presidente III Commissione Roberto Marcato:

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