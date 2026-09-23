Tineco chiude IFA 2026 con riconoscimenti internazionali per le sue innovazioni nella pulizia smart

Tineco, marchio globale del gruppo ECOVACS specializzato in soluzioni smart per la cura della casa, conclude IFA 2026 con un importante riscontro da parte della stampa internazionale. Nel corso della fiera di Berlino, il brand ha ricevuto numerosi premi per le tecnologie presentate e per la capacità di rendere la pulizia domestica sempre più efficace, automatizzata e intuitiva.

Protagonisti dei riconoscimenti sono stati tre prodotti che interpretano altrettanti aspetti dell’innovazione Tineco: la pulizia profonda a vapore, l’efficienza nella gestione quotidiana delle superfici e l’automazione della cura dell’aspirapolvere dopo l’uso.

FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam, nuovo modello di punta della gamma Tineco, ha ricevuto il Gadgety Award Best of Showstopper IFA 2026. A differenza della maggior parte delle lavapavimenti, questo dispositivo integra vapore e acqua calda in un’unica soluzione. Così, mentre il primo ammorbidisce macchie e residui ostinati, l’acqua contribuisce a mantenere sempre pulita la spazzola. Questo approccio innovativo è stato apprezzata anche da TuttoTech, Poderak e MAXIM, che hanno incluso il prodotto tra le migliori novità della fiera.

A IFA 2026 è stato premiato anche FLOOR ONE S9 Artist BoostSteam, lavapavimenti a vapore progettata per offrire risultati rapidi e accurati nella pulizia delle superfici dure. Come suggerisce il nome, tra i suoi punti di forza rientrano la rapidità con cui il vapore è pronto all’uso e la spazzola che agisce anche negli angoli più insidiosi. Queste innovazioni hanno valso al prodotto il Gadgety Award Best of Showstopper IFA 2026, il Global Product Technology Innovation Awards 2026 – Indoor Cleaning Technology Gold Award e un riconoscimento da Smarthome Assistant. A questi si aggiunge il premio Tech Star 2026 di GameStar Tech.

La terza novità premiata è PURE ONE STATION 7 ZeroTouch, l’aspirapolvere senza fili con stazione intelligente pensato per semplificare anche il mantenimento. Una volta riposto nella base, il dispositivo svuota automaticamente il serbatoio, pulisce il percorso dell’aria e sigilla il sacchetto, riducendo al minimo il contatto con la polvere. Con una potenza di aspirazione fino a 350 AW e un sistema di filtrazione a 12 livelli, PURE ONE STATION 7 ZeroTouch offre un approccio più pratico e automatizzato alla pulizia quotidiana. Il modello ha ricevuto il Gadgety Award Best of Showstopper IFA 2026 e il titolo di Innovation Winner del Digital Trends IFA 2026, oltre a essere incluso da MAXIM tra i migliori prodotti di IFA 2026.

I riconoscimenti ottenuti in fiera confermano il posizionamento “Tineco Floor Washer: Every Generation, A New Definition”, espressione dell’impegno del brand nel contribuire all’evoluzione della categoria a ogni nuova generazione di prodotti.

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