"Una vita che non c’è", un romanzo autobiografico sull’amore che ferisce e sul coraggio di rinascere

Chi soffre per amore può abituarsi anche alla propria sopravvivenza. Può costruire attorno al dolore una quotidianità ordinata, fatta di lavoro, responsabilità, gesti materni, piccole abitudini capaci di tenere insieme le giornate. Può convincersi che quella misura basti, che il cuore abbia già dato abbastanza, che desiderare ancora sia una forma di imprudenza. Poi arriva un segno, non importa quanto piccolo, e tutto ciò che sembrava spento ricomincia a muoversi, con la sua promessa e il rischio di trasformare la ferita in speranza.

È in questo territorio emotivo che si muove "Una vita che non c’è" di Manuela Contento, pubblicato da Europa Edizioni. Il libro, costruito come una narrazione autobiografica e sentimentale, è il tentativo di dare una forma leggibile a ciò che spesso resta confuso: la fiducia che nasce, l’amore che si espande, il tradimento emotivo che consuma, il trauma che si deposita nel corpo e nella mente, la necessità di ritrovare se stessi quando la relazione non è più un luogo in cui abitare.

La struttura del volume segue un andamento progressivo e quasi diaristico. Dopo una prefazione che consegna subito al lettore la chiave della rinascita e della disillusione, la storia si articola in capitoli brevi, capaci di restituire il passo della memoria: l’origine del legame, la scoperta di un’affinità inattesa, il desiderio, l’ingresso dell’altro nella vita quotidiana, le prime incrinature, la fatica di interpretare segnali contraddittori, la ricerca di una verità che sembra sempre vicina e sempre sfuggente. La postfazione e le riflessioni finali spostano poi il libro dalla cronaca privata alla consapevolezza.

Il primo punto di forza del libro è proprio questa doppia postura: Manuela Contento racconta mentre sente, ma anche mentre comprende. Il rapporto tra Manuela e Francesco nasce sotto il segno della fiducia. Lui appare come l’uomo capace di ascoltare, di accogliere, di riconoscere la storia ferita della protagonista senza giudicarla. L’amore, nel libro, non è mai solo attrazione. È riconoscimento, specchio, promessa di casa. Per questo la sua rottura diventa così dolorosa. Quando una relazione si fonda sulla sensazione di essere finalmente visti, ogni opacità successiva non produce soltanto delusione: produce smarrimento identitario.

Contento indaga con precisione una forma di tradimento meno appariscente e forse più difficile da raccontare: non soltanto il tradimento dei fatti, ma quello delle promesse implicite, della presenza garantita e poi sottratta, delle verità parziali, dei ritorni che riaccendono la speranza senza fondarla davvero. Il tradimento emotivo agisce per accumulo, per microfratture, per continue revisioni interiori. Chi lo subisce resta in allerta, interpreta, attende, si chiede se abbia capito male, se abbia preteso troppo, se la propria sensibilità sia diventata eccesso. Il libro trova qui uno dei suoi nuclei più riconoscibili: il dolore di chi non riesce a lasciare andare non per debolezza, ma perché è rimasto legato a una promessa emotiva che continua a sembrare possibile.

Accanto alla storia d’amore, il romanzo porta avanti un secondo asse narrativo: la maternità. Gaia, la figlia di Manuela, non è una figura laterale, non è un elemento funzionale alla trama. È il centro concreto attorno al quale l'autrice misura la propria capacità di amare senza annullarsi. La protagonista è una madre che ha già conosciuto l’abbandono, che ha dovuto crescere una figlia facendo i conti con mancanze e vuoti, che sa quanto ogni scelta sentimentale possa entrare nella vita di una bambina. Le pagine dedicate al rapporto madre-figlia restituiscono una delle tensioni più vere del libro: il desiderio di concedersi una nuova possibilità senza violare il patto di protezione costruito negli anni. Contento evita la retorica della madre sacrificata e mostra una donna che vuole essere madre senza smettere di essere corpo, desiderio, individuo.

Il trauma viene sempre nominato con chiarezza. Il libro non lo usa come parola ornamentale, né come formula buona per spiegare ogni cosa. Lo mostra nei suoi effetti: l’allerta costante, la stanchezza, l’apatia, la difficoltà di fidarsi della propria percezione, la frattura tra ciò che la mente ha compreso e ciò che il corpo continua a temere. In questo percorso entra l’EMDR, terapia impiegata per elaborare esperienze traumatiche. Contento ne parla senza enfasi miracolistica: non come cancellazione del dolore, ma come lavoro di ricomposizione. L’EMDR diventa il punto in cui la narrazione sentimentale si apre a una riflessione più ampia sulla cura: guarire non significa negare ciò che è accaduto, ma riuscire a guardarlo senza esserne ancora governati.

Il titolo, Una vita che non c’è, è una delle intuizioni più efficaci del volume. All’inizio sembra indicare la vita nuova che la protagonista sente schiudersi davanti a sé: un amore inatteso, la possibilità di ricominciare, la felicità di scoprire che il desiderio non è morto. Procedendo nella lettura, però, il titolo si carica di un significato più amaro. La vita che non c’è è quella promessa e mai davvero abitata, quella intravista nei messaggi, nei progetti, nelle parole pronunciate al momento giusto e poi smentite dalla realtà. È la casa emotiva costruita nella mente prima che nei fatti, il futuro immaginato con tale intensità da sembrare vero. Non tutto ciò che sentiamo profondamente riesce a diventare destino.

La scrittura dell’autrice è diretta, confessionale, molto aderente al vissuto. Procede per scene, dialoghi, dettagli quotidiani che prendono vita tra le pagine con forza. La prosa non cerca l’opacità letteraria, ma la riconoscibilità emotiva. Il suo registro più efficace nasce dall’alternanza tra immersione e analisi: da un lato il lettore entra nella corrente degli eventi, dall’altro viene accompagnato a leggere ciò che quella corrente produce. Per questa capacità di trasformare l’esperienza personale in indagine, alcune pagine possono ricordare Annie Ernaux; per la centralità del corpo, della passione e della ferita, si può pensare a certe tensioni di Margaret Mazzantini; per il modo in cui vulnerabilità e pensiero si intrecciano, emerge una vicinanza ideale con Michela Marzano.

Il rischio di un libro simile sarebbe stato l’eccesso di sfogo, la tentazione di trasformare il dolore in requisitoria. Contento lo evita, perché non scrive per vendicarsi della propria ferita, ma per darle ordine. La sua forza sta nel non semplificare i sentimenti: Francesco non viene ridotto a un antagonista monolitico, Manuela non si racconta come vittima priva di contraddizioni, l’amore non viene liquidato come errore. Le relazioni che feriscono non sono sempre prive d’amore; talvolta contengono amore senza contenere abbastanza cura, desiderio senza responsabilità, legame senza capacità di presenza.

Una vita che non c’è parla a chi ha conosciuto il punto esatto in cui amare qualcuno diventa anche perdere contatto con sé stessi. Parla a chi ha confuso la pazienza con la resistenza, la comprensione con l’attesa infinita, la speranza con il dovere di restare. Ma il libro non chiude sulla distruzione. La sua traiettoria più profonda è quella della ricostruzione: non una rinascita trionfale, ma il ritorno paziente a un centro interiore. Alla fine, ciò che resta non è la condanna dell’amore, ma una sua definizione più esigente. Amare non dovrebbe chiedere a nessuno di diventare meno vivo.

E forse la guarigione comincia proprio lì: quando si smette di inseguire una vita che non c’è e si torna, finalmente, ad abitare la propria.

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