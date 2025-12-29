Unicoop, Borotti lascia la direzione dopo 28 anni

Il cda della cooperativa Unicoop nomina Manuela Barbieri direttrice generale della cooperativa sociale più grande di Piacenza nella quale lavorano oltre 400 persone per 1500 ospiti nei servizi sociali per anziani, bambini, disabili e famiglie. Subentra a Stefano Borotti dopo 28 anni al timone dell’impresa.

“Si tratta di una decisione presa quasi due anni fa e pienamente condivisa dagli organi di Unicoop e dalle persone coinvolte -dichiara la presidente Marialuisa Contardi - un primo pezzo di un progetto di ricambio generazionale in grado di garantire un futuro solido alla nostra impresa”.

Manuela Barbieri già direttrice tecnica della cooperativa e presidente dal 2007 al 2013, con una robusta esperienza di attività professionale nel settore, affronta il compito coadiuvata da una direzione tutta al femminile composta dalle colleghe Valentina Suzzani, Alessandra Materassi e Cosetta Maldina, pronte a realizzare scelte e progetti del Consiglio di Amministrazione anch’esso costituito interamente da donne e guidato dalla presidente Marialuisa Contardi e dalla vice Francesca Cavozzi. “Credo molto nella nostra impresa, nel nostro lavoro -dice Manuela Barbieri - e nella necessità di migliorare ancora i servizi per la popolazione più fragile. Crescono i bisogni, soprattutto nell’ambito della non autosufficienza, e occorre grande impegno per costruire nuove risposte”.

Stefano Borotti rimarrà tra le fila di Unicoop in una funzione di supporto, in particolare sugli aspetti della sostenibilità economica e della realizzazione dei prossimi nuovi progetti di servizi. Borotti arrivato nel 1998 in un momento di grande difficoltà dell’impresa ha diretto un progetto di rilancio dell’azienda non profit piacentina insieme a una squadra motivata e competente. “Quando sono entrato in Unicoop nel 1998 ho subito sentito nelle colleghe fiducia, collaborazione, desiderio di uscire dalle difficoltà e rilanciare l’impresa -precisa-, ho fatto leva su queste motivazioni e abbiamo lavorato tanto insieme e ininterrottamente. Alcuni dati: nel 1998 in Unicoop lavoravano circa 100 persone, oggi siamo 408, gestivamo un solo Nido, al momento sono 14 e 2 nuovi centri residenziali per persone con disabilità e il nostro progetto bandiera Anziani e bambini insieme, il centro intergenerazionale del Pubblico Passeggio e unico in Italia”.