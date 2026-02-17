Esuberi, impegno di Sicuritalia a valutare le posizioni di lavoratori

Valutare, prima di prendere qualsiasi decisione, la posizione di ciascun lavoratore in accordo con il sindacato. È l’impegno che Sicuritalia si è assunta in occasione di un tavolo convocato in prefettura, con riferimento alla situazione dei lavoratori e delle lavoratrici che si occupano della sicurezza all’interno dello stabilimento Amazon di Castel San Giovanni.

Lavoratori e lavoratrici a cui sono stati prospettati 13 esuberi. Mentre in prefettura era in corso l’incontro moderato dal viceprefetto Claudio Giordano tra il segretario della Filcams Cgil Marco Pascai e i rappresentanti di Sicuritalia, tra cui il responsabile del personale Andrea Anghileri, davanti alla sede delle Cgil un gruppo di addetti alla sicurezza ha atteso di sapere l’esito dell’incontro. Al termine dell'incontro, i rappresentanti di Sicuritalia non hanno ritirato i 13 esuberi ma si sono impegnati a valutare caso per caso insieme alla Cgil ogni singola posizione.

Dal sindacato è arrivata però un'ulteriore richiesta. «Ci aspettiamo - ha dichiarato Pascai al termine dell'incontro - un coinvolgimento anche della committenza, e cioè Amazon che deve essere responsabilizzata in merito a questa partita». «Un’azienda – ha aggiunto – che fattura milioni di euro può farsi carico di 13 posizioni».