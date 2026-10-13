Evasione fiscale, solo 5 Comuni segnalano e ricevono risorse

Oltre 32mila euro recuperati grazie alla collaborazione con il Fisco. È il risultato ottenuto da Ponte dell'Olio, che si distingue nel panorama nazionale della lotta all’evasione fiscale e porta il Piacentino tra i territori capaci di ottenere risultati concreti da uno strumento ancora largamente inutilizzato dalle amministrazioni locali. A mettere in evidenza il dato è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, nell’analisi diffusa nei giorni scorsi, che fotografa una partecipazione dei Comuni italiani al contrasto dell’evasione ancora estremamente limitata.

Il dato di Pontedellolio, che nel 2025 ha incassato 32.058 euro sulla base delle segnalazioni relative all’attività del 2024, assume particolare rilievo se confrontato con il quadro nazionale. In Italia, infatti, soltanto 304 Comuni su circa 7.900 hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate di possibili irregolarità fiscali. Significa che appena il 3,8% delle amministrazioni ha collaborato attivamente con il Fisco, mentre la stragrande maggioranza è rimasta fuori da questo meccanismo.

Le cifre complessive restituiscono la dimensione del problema.