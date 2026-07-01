Il piacentino Daniele Porzio riceve il premio alla carriera come miglio P.R. d'Italia

Prima i volantini nelle scuole in città, adesso i grandi eventi in giro per l'Italia. Il piacentino Daniele Porzio, PR da ormai vent'anni, ha ricevuto da Dance Music Italia per i Dance Music Awards il premio alla carriera come «Miglior P.R. d'Italia 2006/2026 per l'interpretazione dei rapporti umani e delle pubbliche relazioni.

«Quando ero piccolo ho cominciato quasi per gioco. Adesso sono vent'anni che faccio ormai questo lavoro. Dedico il premio a tutti quelli che mi hanno aiutato a raggiungere questo importante obiettivo, è un'emozione molto grande» queste le parole di Daniele Porzio, che ha già grandi progetti per il futuro, coinvolgendo anche Piacenza, la sua città «Mi piacerebbe sviluppare qualcosa di bello qui a Piacenza, ne ho parlato anche con la sindaca Katia Tarasconi. Speriamo di riuscire a realizzare un progetto insieme per l'inverno, senza abbandonare quelli che sto già seguendo a Porto Cervo, a Napoli, nell'Alessandrino».