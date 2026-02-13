Imprese piacentine, brusco calo a fine 2025: -3,5%

Brusca inversione di tendenza per le imprese attive a Piacenza. Dopo nove mesi di crescita rispetto ai valori di fine 2024, al 31 dicembre scorso, infatti, il numero delle imprese attive è diminuito del 3,5%, portandosi a 24.681 unità, mentre le ultime stime di Prometeia sull’occupazione indicano un aumento superiore al 4,0%.

A seguito delle modifiche intervenute nel 2025 sulla classificazione delle attività economiche (codici Ateco 2025), al momento è ancora impossibile determinare quali siano stati, con esattezza, i movimenti all’interno dei diversi comparti produttivi e di servizio.

Dalle elaborazioni dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia su dati Infocamere, emerge un quadro del tessuto imprenditoriale piacentino che vede in rafforzamento i comparti dei servizi, il più forte traino per l’occupazione locale, che nel settore è indicata da Prometeia in aumento del 7,7%.

I servizi alle imprese, infatti, con 4.962 attività incidono per il 20,1% sul totale delle imprese piacentine, seguiti dal settore del commercio con 4.751 imprese attive e un’incidenza al 19,2% sul totale.

Seguono, abbastanza da vicino, l’agricoltura (4.266 imprese attive e quota del 17,3%) sul totale e le costruzioni (4.060 e 16,4%), ovvero i due comparti che hanno registrato le migliori performance sul Pil (+1,5% e +10,2%, rispettivamente).

Con un’incidenza inferiore al 10,0% sul totale delle imprese piacentine, ma con incidenze decisive sull’economia locale, si collocano poi i servizi alla persona (2.362 imprese attive e un peso del 9,6% sul totale), il manifatturiero (2.302 realtà attive e quota del 9,3% del totale) e, infine, le attività di alloggio e ristorazione, sviluppate da 1.839 aziende (incidenza sul totale al 7,5%).

Le analisi della Camera di Commercio dell’Emilia hanno riguardato anche i movimenti all’interno delle diverse classi di natura giuridica delle imprese piacentine, ed è qui che si evidenzia, innanzitutto, il rafforzamento della presenza delle società di capitale (182 in più rispetto al 2024), salite a 6.034 (+3,1%.) Per converso, le ditte individuali, che incidono del 58,0% sul totale delle imprese attive piacentine, si sono attestate a 14.325 unità (-6,3%), con un contemporaneo arretramento anche per le società di persone (3.864, con un -2,6%) e una lieve flessione per le altre forme di impresa (prevalentemente cooperative e consorzi), che si sono attestate a 458 unità (-0,7%).