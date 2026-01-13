Il gruppo danese AVK arriva a Piacenza: acquisita PetrolValves

AVK Industrial Solutions - società interamente controllata dal gruppo danese AVK Group - ha annunciato l’acquisizione del sito di Piacenza di PetrolValves - situato in strada di Gerbido - dedicato alle valvole a farfalla triplo eccentriche.

«Siamo lieti di annunciare - si legge infatti in una nota del marchio danese - l’acquisizione dello stabilimento produttivo di valvole triple offset di PetrolValves di Piacenza. AVK Industrial Solutions opera nel settore della progettazione, fabbricazione a commercializzazione di valvole industriali, attuatori e accessori con un giro d’affari annuo superiore a 1,2 miliardi di euro, uno staff di oltre 5.300 dipendenti dislocati nei siti produttivi in tutto il mondo. L’operazione rafforza l’impegno di AVK Group ad ampliare le proprie capacità produttive e a potenziare la propria offerta complessiva di valvole a farfalla per un’ampia gamma di applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità».

Secondo i termini dell’accordo, AVK Industrial Solutions assume la proprietà delle attività dedicate alla produzione di valvole triple offset, includendo i 42 dipendenti attualmente operativi presso il sito di Piacenza.