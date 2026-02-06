Novità e riconferme della legge di bilancio, focus a Confapi Industria

«La legge di bilancio ha introdotto diversi istituti a beneficio delle aziende - spiega Maggi - è il terzo anno che organizziamo un seminario che si focalizza sulle novità e riconferme in collaborazione con Confapi Industria Piacenza e con i consulenti del lavoro: è stata un’occasione per illustrare dal punto di vista operativo gli elementi peculiari introdotti dalla legge di bilancio e dal decreto milleproroghe. Diverse sono le misure spiegate dai relatori fra cui il tema della rottamazione Quinquies e gli strumenti a sostegno delle imprese come la riproposizione dell’iperammortamento».

La modifica dell’aliquota Irper è stata stata esaminata invece da Daniela Cristillo: la commercialista si è anche soffermata sulle detrazioni fiscali «che riguardano specificatamente il bonus ristrutturazione e il bonus mobili e sono state confermate rispetto alla legge di bilancio precedente» e il regime forfettario. La questione degli iper ammortamenti è stata trattata dal commercialista Mattia Magnani che nel suo intervento si è occupato anche «della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, della modifica normativa relativa all’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta, della valutazione delle obbligazioni e dei titoli scritti in bilancio e infine della modifica del regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze».

«Il mio intervento si è incentrato su alcune agevolazioni che di fatto vengono prorogate rispetto a leggi di bilancio precedenti - fa presente la commercialista Margherita Ferrante - di fatto erano agevolazioni già introdotte in precedenza e riproposte: parlo dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci e dell’estromissione nei casi delle imprese individuali, alcune agevolazioni fiscali come crediti d’imposta che vanno a premiare le imprese che investono nella digitalizzazione e nell’efficenza energetica. Infine un brevissimo cenno alle variazioni intervenute sulla fiscalità delle criptovalute».

Per i consulenti del lavoro, a prendere la parola sono stati Francesco Confalonieri e, in conclusione, Marco Trincianti: «Abbiamo diviso le principali novità della legge di bilancio dividendole in quattro macroaree - spiega Confalonieri - le misure che impattano direttamente sulla busta paga del lavoratore, quelle che impattano sulla famiglia e la genitorialità, le novità in materia di TFR e previdenza complementare e le misure a supporto dell’occupazione. Io mi sono occupato delle misure sulla busta paga e degli incentivi per l’occupazione: abbiamo misure che riducono le imposte a carico dei lavoratori dipendenti, inseriscono delle detassazione per gli incrementi contrattuali e vengono riprorogati alcuni incentivi già trattati nelle precedenti leggi di bilancio con piccole modifiche».