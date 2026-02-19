Operatore meccatronico, partnership Enaip e Toyota

Un passo in più verso una manodopera qualificata per le aziende piacentine. Nella sede di Enaip è stata presentata la partnership con Toyota Motor Italia e la concessionaria Linea Auto Srl per rafforzare il percorso formativo di Operatore meccatronico, figura sempre più richiesta per gestire auto ibride ed elettronica avanzata. Cuore dell’accordo, la donazione di una Toyota Yaris Ibrida, laboratorio su ruote che permetterà agli studenti di lavorare su sistemi full-hybrid e diagnostica reale nell’officina di via Talomoni. Il progetto rientra nelle Toyota Tech School, rete nazionale che avvicina scuola e industria.

«Non offriamo solo strumenti, ma percorsi formativi veri e propri», spiega Manuele Prestanicola, responsabile Toyota Academy. Per Stefano Cordani, titolare di Linea Auto, «l’ibrido è la tecnologia più diffusa oggi e rappresenta il ponte verso l’elettrico». A tracciare la visione educativa è Marinella Maffi, direttrice generale Enaip: «Più qualità e pratica concreta in un settore che cambia rapidamente». Accanto a lei il presidente Paolo Rizzi. Obiettivo condiviso: formare tecnici pronti per il lavoro, riducendo la distanza tra aula e officina.