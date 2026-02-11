Recupero dell'evasione: «Strada per dare ossigeno al sociale»

È alla fine dell’incontro che si traccia la via maestra. «Il 97% del gettito fiscale arriva dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. L’evasione fiscale è il cancro di questo Paese». Sono le parole con cui Ivo Bussacchini chiude la presentazione della piattaforma che i sindacati confederali, insieme, invieranno a tutti Comuni.

La piattaforma è una richiesta, rivolta alle amministrazioni della nostra provincia, di «aprire tavoli di confronto sulla redazione dei bilanci che attendono alla vita dei cittadini, degli anziani e dei giovani». Uno stimolo che giunge dai segretari provinciali Ivo Bussacchini (Cgil), Michele Vaghini (Cisl), Francesco Bighi (Uil), accompagnati da Claudio Malacalza (Spi Cgil), Aldo Baldini (Fnp Cisl) e Pasquale Negro (Uilp), riuniti per l’occasione nella sede Uil.

«Non intendiamo porre problemi nuovi, ma essere interlocutori per trovare soluzioni» chiariscono i sindacati, con la consapevolezza che nasce dalla rappresentanza di «65mila lavoratori e pensionati nella nostra provincia». «Pertanto - sottolineano - crediamo di essere il soggetto che insieme alle amministrazioni può intervenire su processi sempre più complicati, potendo contare su poche risorse disponibili, mantenendo la capacità di visione del tessuto sociale, cercando di tenere insieme lavoro e società». D’altronde, fa notare Bighi, i bilanci dei Comuni «sono talmente risicati che si fatica a far fronte ai problemi».