Sempre più Isee, dichiarazioni raddoppiate in 10 anni

Anche nel Piacentino l’Isee entra sempre più nella vita quotidiana delle famiglie. Lo confermano i dati dell’Osservatorio Inps su Dsu e Isee 2016-2025: in dieci anni le dichiarazioni sono quasi raddoppiate nel nostro territorio. E cresce anche il valore medio dichiarato.

L’Isee è l’indicatore che misura la situazione economica familiare e serve per ottenere bonus, sconti e prestazioni sociali; la Dsu è il documento necessario per calcolarlo. Nel 2016 in provincia si contavano poco più di 21mila Dsu, legate a circa 18.400 nuclei e un Isee medio di 12.870 euro. Nel 2025 si superano le 41mila dichiarazioni e i 39mila nuclei, con un valore medio vicino ai 19.450 euro.

L’impennata arriva dal 2020, con il salto oltre quota 40mila nel 2022 e livelli rimasti alti negli anni successivi. L’aumento dell’Isee medio non indica famiglie più ricche, ma una platea più ampia di nuclei che puntano a bonus e agevolazioni: oggi lo strumento è quasi obbligatorio per accedere a servizi, scuola e non solo. A livello nazionale le Dsu sono passate da 6 a 11 milioni, segno di un welfare sempre più legato a questo indicatore.