«Siamo nati tra uova, zucchero e farina»: i fratelli Camoni a "L'arte del fare"

Stendere la pasta, dosare la farcitura e dare forma a una brioche. Sembra facile, almeno a guardare Paolo Camoni. Molto meno per Marco Vincenti, che nella settima tappa de “L’Arte del Fare” si ritrova letteralmente con le mani in pasta e un maestro d’eccezione al suo fianco. Il pasticcere prova a guidarlo nella preparazione di pain au chocolat e croissant, dispensando consigli e indicazioni. Ilrisultato portati a termine dal conduttore è tutto da verificare. «Bisogna avere pazienza», suggerisce Paolo. E soprattutto, forse, un po’ di manualità in più.

Per fortuna, a salvare la situazione ci sono le prelibatezze che ogni giorno escono dal laboratorio della pasticceria Camoni, al Vecchio Mulino di Carpaneto. Un luogo dove la dolcezza incontra la storia. All’ingresso si possono ancora ammirare l’antica ruota del mulino e il solco del canale che un tempo portava l’acqua in paese. Ma le radici di questa attività affondano qualche chilometro più in là, a Vigolo Marchese, dove i nonni di Paolo e della sorella Monica avevano avviato un piccolo forno, dando inizio a una tradizione destinata a proseguire nel tempo.

«Siamo praticamente nati tra uova, zucchero e farina», raccontano i due fratelli. Una passione cresciuta tra frolle, cannoncini, torte al cioccolato e pasticceria di ogni genere. Qui il lavoro è ancora rigorosamente artigianale, nel rispetto delle ricette tramandate in famiglia e di una lavorazione fatta di attenzione, esperienza e dedizione.

«Nel mio cuore ci sono soprattutto i lievitati», confida Paolo, proprio mentre prepara i primi panettoni, perché «Natale è dietro l’angolo». Con un grande sorriso, aggiunge: «Purtroppo sono goloso come quarant’anni fa, quando ho iniziato questo meraviglioso lavoro». Una golosità che sembra essere anche il carburante di un mestiere portato avanti con entusiasmo e quel pizzico di spirito di sacrificio che non può mancare.Accanto a lui, la moglie Paola Vardelli la sorella Monicae altre sette pasticciere. Un laboratorio al femminile avviato anche e soprattutto grazie alla celebre torta di cioccolato - dalla ricetta storica - capace però di costruirsi un futuro di valore toccando molteplici aspetti della pasticceria moderna.