Patrizia Soffientini
Patrizia Soffientini
|38 minuti fa
Supermercati Sigma, è crisi: ottanta lavoratori rischiano
1 MIN DI LETTURA
Si rafforza l’allarme sul futuro dei supermercati Sigma dopo la crisi del Gruppo Realco di Reggio Emilia, che ne è proprietario. E sul punto è forte la preoccupazione espressa anche a Piacenza da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Emilia-Romagna, per quanto già nelle scorse settimane i sindacai anche piacentini avessero segnalato i problemi.
Nella provincia di Piacenza sono attivi quattro i punti vendita (Borgo Faxhall, Centro commerciale Farnesiana a Piacenza, un esercizio in viale Dante e un altro a Castel San Giovanni) con circa 80 lavoratori interessati.
Il sentore che qualcosa non funzionava si è avuto anche con scaffali meno pieni già sotto le festività natalizie. 
