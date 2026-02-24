Istituto sui trasporti e logistica, più stretti i rapporti con gli enti

Nella sede della Provincia di Piacenza si è tenuto un incontro tra la Presidente della Provincia, Monica Patelli, la la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, entrambi enti soci dell’Istituto sui trasporti e la logistica (Itl), ed il nuovo presidente della Fondazione Itl, Andrea Babbi, accompagnato dal consigliere d’amministrazione Antonio Schinardi. Un momento di confronto al quale hanno preso parte anche il direttore generale della Provincia di Piacenza Vittorio Silva, il direttore di Itl Andrea Bardi, e Antonio Dallara, referente della sede piacentina di Itl.

L’incontro si è concentrato sulle possibili piste di lavoro utili a potenziare i rapporti tra l’Itl e gli enti piacentini. L’Itl, per conto dell’amministrazione comunale di Piacenza, ha recentemente concluso una ricerca sui fabbisogni espressi dai lavoratori diretti e indiretti impiegati dagli operatori della logistica insediati all’interno del Polo Le Mose, ricerca che ha toccato oltre 400 lavoratori del Polo.

Inoltre, per quanto concerne la Provincia, Itl, insieme a Nomisma, al consorzio Poliedra e alle sedi piacentine del Politecnico di Milano e dell’Università Cattolica, sta completando un’analisi sugli impatti e le traiettorie di sviluppo della filiera della logistica piacentina per il prossimo futuro.

Gli esiti di tali lavori si è convenuto potranno aiutare a definire i temi utili per le progettualità europee da sviluppare congiuntamente in particolare in vista del nuovo periodo di programmazione dei fondi di finanziamento europei del periodo 2028-2034.

‹‹ L’incontro in Provincia è stato l’occasione per avviare un rinnovato percorso di confronto tra Itl e istituzioni pubbliche rispetto ad un settore, quello dei trasporti e della logistica, che nel nostro territorio rappresenta un comparto strategico sotto il profilo economico ma anche sociale e territoriale›› dichiara Monica Patelli, presidente della Provincia di Piacenza.

‹‹ Piacenza è uno dei principali hub logistici del Paese - sottolinea la Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi- e ha il dovere di accompagnare la crescita del comparto con strumenti di analisi, programmazione e qualità del lavoro. Il confronto con Itl va in questa direzione: mettere a sistema competenze, dati e progettualità per rafforzare la competitività del territorio e al tempo stesso governarne in modo sostenibile gli impatti economici, sociali e urbanistici››.