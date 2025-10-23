Logistica a Castello, primo ok all'ampliamento di Daikin con altri 150mila mq

È arrivato il primo disco verde all’ulteriore ampliamento del parco logistico di Castelsangiovanni, con altri 150mila metri quadrati (di cui 75 mila di superficie coperta) che verranno utilizzati da Daikin in aggiunta al capannone di 50 mila metri quadrati di cui già dispone. In cambio del diritto a costruire l’operatore della logistica si impegna a versare nelle casse del comune un altro milione e 440 mila euro e a piantumare 1500 alberi. La convenzione con il privato dovrà stabilire a quali interventi destinare quei fondi e il comune potrebbe decidere, come fatto con i 2 milioni e 400 mila euro di contributo versato per l'allargamento di Moncler, di far realizzare direttamente al privato tali opere. Resta fermo l’impegno per l’operatore della logistica di farsi carico dei sette milioni di euro di opere extra comparto come tra cui anche un nuovo gate di ingresso al parco logistico, lungo la strada del Colombarone.