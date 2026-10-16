Elezioni comunali Piacenza 2027, su Telelibertà debutta “Patto con la Lupa”: confronto tra Tarasconi e Barbieri

Le elezioni per il nuovo sindaco si avvicinano sempre di più: il 2027 non è così lontano e i cittadini di Piacenza vorranno sicuramente essere informati e aggiornati costantemente sui candidati e i programmi elettorali. Ecco che Telelibertà arriva in loro aiuto con un format del tutto nuovo e che sarà proprio incentrato su questi temi. Si intitola “Patto con la Lupa” e avrà un obiettivo ben preciso, quello di accompagnarci verso le elezioni comunali di Piacenza del 2027.

Si tratta di uno “sdoppiamento” di “Dillo alla Lupa” totalmente dedicato alla partita elettorale e che prenderà il via questa sera alle 21 sul canale 76 del digitale terrestre. A condurre sarà il giornalista di Libertà Marcello Pollastri che avrà subito nello studio di via Benedettine uno “scontro” tra la sindaca attuale Katia Tarasconi e la prima cittadina che l'aveva preceduta, Patrizia Barbieri. Ospite del programma anche la consigliera comunale Claudia Gnocchi per un primo dibattito sulla campagna politica locale.

Ogni puntata avrà questa formula,: tre ospiti che verranno intervistati e che potranno avere un dialogo costruttivo e libero per poter così fornire ai piacentini un quadro sempre più dettagliato delle proposte politiche in vista del voto del 2027, con tanto di analisi, opinioni e discussioni su argomenti di attualità.