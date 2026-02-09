Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Emergenza buche in città, cantieri annunciati in primavera

Tra le più martoriate via Morigi, via Dante, via Scalabrini e via Emilia Pavese. Con la bella stagione prevista la partenza di cantieri a cominciare da strada Caorsana, via Einaudi, via Veneto, via Montebello e via Leonardo da Vinci

Marcello Pollastri
Marcello Pollastri
|3 ore fa
Buche e dissesti stradali lungo via Dante - © Libertà/Del Papa
Buche e dissesti stradali lungo via Dante - © Libertà/Del Papa
1 MIN DI LETTURA
Una volta era colpa della neve, oggi delle piogge insistenti: come ogni inverno, sulle strade tornano buche e avvallamenti, a volte vere voragini, che provocano disagi e danni alle auto. Il problema nasce dal cedimento del sottofondo e da vecchi interventi non sempre a regola d’arte: l’acqua penetra nelle fessure, indebolisce l’asfalto e il traffico accelera il degrado, costringendo a riparazioni tampone e lavori costosi.
Tra le vie più criticate c’è via Morigi, definita “disastro” dalla consigliera Sara Soresi, ma problemi si registrano anche in via Dante, via Emilia Pavese, via Scalabrini e nei tratti in selciato di via Roma.
Dal Comune, l’assessore Matteo Bongiorni annuncia interventi puntuali con il miglioramento del meteo e opere strutturali per le vie più compromesse. Per strada Caorsana, via Einaudi, via Veneto, via Montebello e via Leonardo da Vinci i cantieri sono in partenza in primavera. Per via Morigi, che vedrà riqualificazione completa e sperimentazione del senso unico, i lavori saranno concentrati nei mesi estivi, quando sono previsti interventi sui selciati in pietra, in particolare in via Scalabrini e via Alberoni.
Leggi tutto
Via XXIV Maggio
Via XXIV Maggio
Via Arrigoni
Via Arrigoni
Via Belcredi
Via Belcredi
Via Dante
Via Dante
Via Dante
Via Dante
Via Morigi
Via Morigi
Via Morigi
Via Morigi
Via Scalabrini
Via Scalabrini
Via Scalabrini
Via Scalabrini
Via XXIV Maggio
Via Arrigoni
Via Belcredi
Via Dante
Via Dante
Via Morigi
Via Morigi
Via Scalabrini
Via Scalabrini

Gli articoli più letti della settimana