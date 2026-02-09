Emergenza buche in città, cantieri annunciati in primavera

Una volta era colpa della neve, oggi delle piogge insistenti: come ogni inverno, sulle strade tornano buche e avvallamenti, a volte vere voragini, che provocano disagi e danni alle auto. Il problema nasce dal cedimento del sottofondo e da vecchi interventi non sempre a regola d’arte: l’acqua penetra nelle fessure, indebolisce l’asfalto e il traffico accelera il degrado, costringendo a riparazioni tampone e lavori costosi.

Tra le vie più criticate c’è via Morigi, definita “disastro” dalla consigliera Sara Soresi, ma problemi si registrano anche in via Dante, via Emilia Pavese, via Scalabrini e nei tratti in selciato di via Roma.

Dal Comune, l’assessore Matteo Bongiorni annuncia interventi puntuali con il miglioramento del meteo e opere strutturali per le vie più compromesse. Per strada Caorsana, via Einaudi, via Veneto, via Montebello e via Leonardo da Vinci i cantieri sono in partenza in primavera. Per via Morigi, che vedrà riqualificazione completa e sperimentazione del senso unico, i lavori saranno concentrati nei mesi estivi, quando sono previsti interventi sui selciati in pietra, in particolare in via Scalabrini e via Alberoni.