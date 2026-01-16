Emergenza smog: limitazioni al traffico nel weekend, fino a lunedì

L'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo conferma il protrarsi, a Piacenza come in tutti i capoluoghi dell'Emilia Romagna, delle misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Anche nelle giornate di sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 gennaio, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30, permane il divieto di circolazione anche per i diesel euro 5, così come le consuete limitazioni al traffico - già in essere dal lunedì al venerdì - per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 e diesel sino alla Euro 4, mezzi a Gpl e metano-benzina sino all'Euro 2 (stessa classificazione per ciclomotori e motocicli). Contestualmente, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.