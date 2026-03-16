Ex Camuzzi, avanti con il cantiere: rotonda e Globo in estate, supermercato Maxidi entro l'anno

Procede spedito, con due o tre mesi di ritardo rispetto alle previsioni iniziali, il cantiere nell'area ex Camuzzi tra corso Europa, via Rigolli e via Goitre. Entro fine estate è prevista l'inaugurazione del primo insediamento commerciale, che ospiterà Globo, catena di calzature, abbigliamento e pelletteria presente con 108 punti vendita in tutta Italia.

Tra giugno e luglio saranno collaudate le opere di urbanizzazione: parcheggi, pista ciclabile lungo corso Europa, aree verdi e la nuova rotatoria all'altezza di via Govoni, da cui si accederà direttamente al nuovo complesso. I lavori per la rotonda sono in agenda ad aprile e dureranno due settimane con senso unico alternato in corso Europa.

Dalla seconda metà dell'anno i lavori si sposteranno sul supermercato alimentare Maxidi (1.500 metri quadrati di superficie di vendita), gruppo veronese con oltre 450 punti vendita nel Nord Italia.

Nel 2027 toccherà a un edificio di circa 3mila metri quadrati su tre livelli destinato a uffici, negozi e ristorazione, più un quarto fabbricato da 2.000 mq per terziario e piccole attività commerciali. Ancora in stand by la quota residenziale da 9mila metri quadrati lungo via Rigolli.