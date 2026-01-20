"Exit", una strada per ripartire. Un viaggio nell'arte può servire

Roberto stava sempre in casa, ha iniziato ad avere paura di uscire, giramenti di testa ogni volta che si avvicinava alla porta, quando riusciva ad alzarsi dal letto: non riuscendo neanche a partecipare a scuola, perdeva le lezioni. Le sue giornate le passava sdraiato, chiuso e immerso nel tablet, il telefono, il computer. Per capire che aveva un problema c’è voluto del tempo, e la forza di scavare dentro di sé e capire la radice del suo isolamento.

Insieme a Giulia e Florencita, è tra le voci di “E tutto il mondo fuori”, il podcast di “Exit – Push the Button”, il progetto di contrasto alla povertà minorile, educativa, relazionale e a contrasto del fenomeno del ritiro sociale di preadolescenti del Comune , - affidato a Fondazione La Ricerca e Cooperativa sociale L’Arco - che anche quest’anno prosegue con gli incontri e le iniziative rivolte a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni a rischio di ritiro sociale e che hanno già interrotto relazioni con l’esterno.

«L’evento scatenante è stata la separazione dei miei genitori - racconta Roberto alla giornalista Gabriela Simoni, voce narrante del podcast -. Ho iniziato a stare a casa per vigilare la situazione, chiudendomi dal mondo esterno». La sua è solo una delle tante storie del fenomeno “hikikomori”, la grave forma di ritiro sociale per prima riscontrata in Giappone e che ha presto dato un nome alla condizione di tanti adolescenti del mondo. Oltre agli incontri individuali condotti dalle psicologhe per i giovani e i genitori, i momenti formativi e le azioni di rete con i servizi, Exit offre infatti momenti ricreativi di gruppo, ogni mese con un tema diverso.

A gennaio e febbraio la proposta è di “Un viaggio nell’arte”: dopo il primo incontro di ieri, il workshop continuerà il 26 gennaio, lunedì 2, 9 e 16 febbraio, dalle 16.30 alle 18.30. I partecipanti troveranno un luogo sicuro e accogliente in cui sperimentarsi nella creatività ed esprimere se stessi attraverso diverse forme artistiche, per scoprire il piacere dello stare in gruppo e ritrovare la fiducia nelle relazioni.