Faccia a faccia col lupo in pieno giorno in via Einaudi

È una mattina come tante nel traffico della città. Al semaforo di via Einaudi, nel cuore del quartiere Veggioletta, scatta il rosso e si forma una colonna di veicoli. Chiara Gambini è a bordo di una di quelle auto. Alza il riscaldamento per spannare i vetri, regola il volume della radio, lancia uno sguardo all’orologio per controllare di non fare tardi al lavoro. Poi, a un tratto, qualcosa si muove sul ciglio della strada. Non è un’impressione, Chiara abbassa il finestrino e guarda meglio. Di colpo, per lei inizia un momento che ha del surreale: due occhi gelidi la stanno fissando da un manto di pelo grigio come l’inverno. L’animale che ha davanti sembra un cane, ma è troppo grande, troppo fiero. Quasi tremando, Chiara, che nella vita fa la fotografa di professione (@chiaragambinii_photo, sui social), accosta l’auto. Non ha con sé la sua macchina, con cui è solita trasformare i volti e i momenti della vita in ritratti, ma sa di essere davanti a un’immagine che non può perdere. Così, afferra il telefono e, mentre il lupo si avvicina, gli scatta delle foto dal finestrino. È iniziato proprio così il sabato mattina di Chiara Gambini, piacentina che si è trovata faccia a faccia un esemplare di lupo appenninico in piena città, tra Sant’Antonio e il quartiere Veggioletta.

«È stata un’emozione incredibile – spiega –. Sono rimasta colpita soprattutto dal fatto che il lupo non avesse paura. Anzi, continuava a fissarmi e ad avanzare incuriosito. È arrivato a circa quattro metri dall’auto, prima di ritornare tra gli arbusti a lato della strada». Il punto esatto in cui il lupo si è palesato è stato l’incrocio tra via Einaudi e strada della Veggioletta.