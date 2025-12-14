Falconero s'immerge in Trebbia con l'acqua a 8 gradi (video)

"Penserete che sono un po’ folle... e invece il mio è un modo per ringraziare il creatore, che ci ha donato questa fortuna di pianeta". Parola di Roberto Delledonne, dj Falconero, pochi istanti prima di immergersi nel Trebbia a ormai pochi giorni da Natale: il termometro misura tra i 7 e gli 8 gradi, ma lui non sembra sentire il gelo. Roberto fa almeno un bagno a settimana nel fiume; e poi se ne torna a casa a piedi, a Rivalta, senza nemmeno asciugarsi col salviettone o coprirsi subito in cerca di un minimo di calore. «Fa uscire dalla tristezza, ripristina la noradrenalina. Per me il Trebbia è il salvatore, il paradiso, una vampata di energia. Senza forse sarei già impazzito». Falconero sceglie di immergersi nel fiume in solitaria; è arrivato anche a restare in acqua 15 minuti. Non ci sono preparazioni particolari al voler diventare un tutt’uno con madre terra: «Non sento più alcun dolore. L’acqua è realmente la linfa vitale del pianeta. Ci culla. Me lo hanno insegnato gli indiani, perché è tra loro che ci sono le mie origini, proprio dove si trova la riserva Pine Ridge, nel Sud Dakota, dove sono stato e dove è stato girato il film “Balla coi lupi”. Lì ci sono persone inossidabili».