Farmacista aggredita dai rapinatori a Fontana Fredda: arrestati

Sono le 17.45. Due giovani, sulla trentina, entrano nella farmacia di Fontana Fredda di Cadeo. Uno finge di essere disabile, cammina con difficoltà e apre cortesemente la porta a una cliente in uscita. È solo una messinscena per assicurarsi che la farmacista resti sola. Quando la donna se ne accorge è troppo tardi: il falso disabile la blocca stringendole un braccio al collo e le urla di non parlare.

I due chiedono oppiacei, poi, davanti al rifiuto, afferrano l'incasso della giornata e fuggono a bordo di un'auto scura parcheggiata in una via laterale. Appena riesce a liberarsi, la farmacista dà l'allarme con il pulsante d'emergenza collegato ai metronotte, che avvisano subito i carabinieri.

Nonostante lo choc, continua a servire i clienti fino alla chiusura. Decisive le immagini della videosorveglianza: nel giro di un'ora i militari rintracciano e fermano i due rapinatori a Sariano di Gropparello, portandoli in caserma a Fiorenzuola.

«Grazie ai carabinieri per il pronto intervento», commenta la sindaca Marica Toma. In quattro anni di gestione la farmacia non aveva mai subito una rapina.