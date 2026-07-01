Farmacista aggredita dai rapinatori a Fontana Fredda: arrestati
Uno la blocca stringendole un braccio al collo e le urla di non parlare, l'altro le sottrae l'incasso. Decisivi l'allarme e le telecamere: i carabinieri li hanno rintracciati a Sariano di Gropparello
Elisa Malacalza
|36 minuti fa
La farmacia presa di mira dai rapinatori - © Libertà
Sono le 17.45. Due giovani, sulla trentina, entrano nella farmacia di Fontana Fredda di Cadeo. Uno finge di essere disabile, cammina con difficoltà e apre cortesemente la porta a una cliente in uscita. È solo una messinscena per assicurarsi che la farmacista resti sola. Quando la donna se ne accorge è troppo tardi: il falso disabile la blocca stringendole un braccio al collo e le urla di non parlare.
I due chiedono oppiacei, poi, davanti al rifiuto, afferrano l'incasso della giornata e fuggono a bordo di un'auto scura parcheggiata in una via laterale. Appena riesce a liberarsi, la farmacista dà l'allarme con il pulsante d'emergenza collegato ai metronotte, che avvisano subito i carabinieri.
I due chiedono oppiacei, poi, davanti al rifiuto, afferrano l'incasso della giornata e fuggono a bordo di un'auto scura parcheggiata in una via laterale. Appena riesce a liberarsi, la farmacista dà l'allarme con il pulsante d'emergenza collegato ai metronotte, che avvisano subito i carabinieri.
Nonostante lo choc, continua a servire i clienti fino alla chiusura. Decisive le immagini della videosorveglianza: nel giro di un'ora i militari rintracciano e fermano i due rapinatori a Sariano di Gropparello, portandoli in caserma a Fiorenzuola.
«Grazie ai carabinieri per il pronto intervento», commenta la sindaca Marica Toma. In quattro anni di gestione la farmacia non aveva mai subito una rapina.
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