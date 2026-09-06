Farnesiana, case popolari verso demolizione e ricostruzione

È iniziato il dialogo fra Comune e Regione, al momento soltanto informale, con un obiettivo (a lungo termine): la demolizione e la ricostruzione dei tre palazzi di via Marinai d’Italia, alla Farnesiana, dove sono presenti oltre 70 abitazioni quasi tutte di edilizia popolare, salvo quattro appartamenti di privati.

Rispondendo a un’interrogazione scritta di Luca Zandonella (Lega) che evidenziava le più che precarie condizioni degli alloggi del fabbricato, il vicesindaco Matteo Bongiorni fa notare che «si tratta dell’unico caso nel nostro Comune che presenta la necessità di un intervento radicale di abbattimento e ricostruzione», mentre in altre aree è sufficiente una manutenzione di natura straordinaria. L’occasione è data anche dalle recenti evoluzioni delle politiche abitative, sia con il piano casa regionale sia con quello del governo.

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