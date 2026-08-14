Ferragosto sicuro: la Polizia intensifica i controlli in città e provincia

In vista dell'imminente festività di Ferragosto, la Questura di Piacenza ha predisposto un articolato piano di rafforzamento del dispositivo di vigilanza e controllo su tutto il territorio provinciale. L’obiettivo primario dell’iniziativa è garantire ai cittadini e ai visitatori un periodo di festività all'insegna della tranquillità e della sicurezza.

​Le attività di prevenzione saranno capillari e mirate, con un incremento della presenza delle pattuglie su strada. L’attenzione delle forze dell'ordine si concentrerà in modo particolare sul contrasto ai reati di tipo predatorio, con servizi di pattugliamento dedicati nelle zone residenziali e commerciali, e sulla repressione dei fenomeni legati alla cosiddetta “mala movida”, per assicurare il rispetto della quiete pubblica e il decoro urbano.

​Il piano di sicurezza si estenderà anche alla viabilità extraurbana con l'ausilio specialistico della Polizia Stradale che ha programmato servizi intensificati finalizzati al contrasto dei comportamenti di guida pericolosi. Tali misure sono state adottate in risposta al significativo aumento del flusso veicolare previsto in questo periodo, in particolare lungo le arterie che conducono alle valli piacentine, note mete di villeggiatura.

​In questo contesto di costante impegno quotidiano, profuso a tutela della collettività e per il sereno svolgimento della vita civile, la Polizia di Stato rinnova il proprio appello alla collaborazione dei cittadini. La sinergia tra istituzioni e comunità rappresenta, infatti, un elemento fondamentale per prevenire il verificarsi di situazioni di criticità e consentire a tutti di trascorrere le festività estive in totale serenità.