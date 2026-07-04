Festival di Veleia, una domenica tutta dedicata ai ragazzi

È una delle novità più significative dell'edizione 2026 del Festival di Teatro Antico di Veleia: Veleia Ragazzi, la sezione del Festival dedicata a bambini, ragazzi e famiglie, si trasforma quest'anno in un vero e proprio «festival nel festival», con un'intera giornata di spettacoli, laboratori ed esperienze artistiche pensate per il pubblico più giovane.

Domani, domenica 5 luglio, dalle ore 15 alle 19, l'area archeologica di Veleia - aperta gratuitamente nell'ambito dell'iniziativa Domenica al Museo - diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto dove il teatro dialogherà con il patrimonio storico e paesaggistico, proponendo un programma che riunisce alcune delle espressioni più originali e innovative del teatro contemporaneo per l'infanzia. Un percorso costruito attraverso linguaggi differenti, accomunati dall'alta qualità artistica e dalla capacità di coinvolgere il pubblico in modo diretto e partecipato.

Accanto ai laboratori del Ludobus, che riportano al centro fantasia, manualità e gioco condiviso attraverso il Villaggio del Bamboo e i giochi di una volta, il pubblico potrà scoprire la magia dei Teatrini Lambe-Lambe, minuscoli teatri «in scatola» nei quali, osservando da uno spioncino, ogni spettatore vive un'intima esperienza teatrale capace di aprire universi poetici e immaginifici.

Non mancherà il grande teatro di figura con Il cane infernale del Teatro Medico Ipnotico, uno spettacolo di burattini d'arte in cui raffinata manifattura, ironia, musica e suggestioni mitologiche si intrecciano in una narrazione coinvolgente che celebra il potere salvifico della musica.

A completare il programma sarà Alberi Maestri Kids, spettacolo itinerante ed esperienziale creato site specific per Veleia Ragazzi: un percorso immersivo tra natura, teatro e paesaggio archeologico durante il quale bambini e bambine, guidati da una figura fiabesca e accompagnati da suoni in cuffia, saranno protagonisti di un viaggio poetico alla scoperta del mondo degli alberi.

L'intera giornata è pensata per offrire occasioni di incontro e crescita attraverso il teatro e il gioco, privilegiando esperienze condivise, senza supporti digitali, nelle quali relazione, ascolto, creatività e immaginazione tornano a essere gli strumenti principali con cui esplorare il mondo.

Per partecipare ai laboratori e agli spettacoli di Veleia Ragazzi è richiesta la prenotazione, telefonando al 324 9297592 oppure scrivendo a [email protected]

Le attività sono gratuite oppure prevedono un biglietto simbolico compreso tra 2 e 5 euro, da versare direttamente domenica 5 luglio a Veleia prima dell'inizio degli spettacoli. Programma completo e informazioni: www.veleiateatro.com

Ecco il programma nel dettaglio:

Ludobus, dalle 15 alle 19 a Veleia Romana, destinatari dai 4 ai 99 anni

Nel pomeriggio di Veleia ragazzi, il Ludobus porta nel cuore dell’area archeologica attività pensate per bambini, adulti e famiglie: percorsi creativi che, senza schermi né artifici digitali, restituiscono centralità a fantasia, manualità, ascolto e relazione.

Il Villaggio del Bamboo un laboratorio esperienziale di costruzione di opere d’arte naturali (Land Art) aperto a tutte le età, offrirà l’opportunità di costruire con canne di bamboo, sculture e oggetti che formeranno un’incredibile mostra naturale a cielo aperto trasformando lo spazio in un luogo magico.

La Ludoteca dei giochi di una volta sarà invece un’animazione per tutta la famiglia con giochi pensati e costruiti tutti a mano per stimolare la creatività (e con Trottolandia adulti e bambini avranno a disposizione una pista di ben 15 metri)

Teatrini Lambe-Lambe (Teatrini in scatola), dalle 15 alle 19 a Veleia Romana, dai 5 ai 99 anni

Nel pomeriggio di Veleia ragazzi il sipario si alza sul mistero e la magia dei Lambe-Lambe, autentici teatrini in miniatura!

E’ un teatro segreto, intimo, di relazione… «Lambe Lambe» sono «scatole» all’interno delle quali vanno in scena piccole storie della durata di pochi minuti: lo spettatore osserva da uno spioncino un mondo in miniatura, con i suoi attori, le sue parole e la sua musica, instaurando un dialogo intimo e magico! Nati in Brasile e arrivati di recente in Italia, i Lambe Lambe approdano a Veleia ragazzi con microspettacoli (La sinfonia acquatica, Mostri della nebbia…) che apriranno a bambini e bambine immaginifici universi: dal sogno ai mondi creati dalla fantasia popolare…

Il cane infernale alle 18 a Veleia Romana

Burattinai: Patrizio Dall’Argine. Burattini, scene, costumi Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini. Produzione Teatro Medico Ipnotico

In un festival di teatro per bambini non possono mancare i burattini! Veleia ragazzi ospita il Teatro Medico Ipnotico, una compagnia non comune nel panorama nazionale: un teatro d’arte dei burattini fatto di sapienza artigianale, visione, ironia e grande cura drammaturgica.

Lo spettacolo che sarà presentato nell’area archeologica, Il cane infernale, è caratterizzato da burattini magistralmente scolpiti a mano, atmosfere immaginifiche e da un ritmo travolgente.

Musica, mito e comicità popolare si intrecciano intorno a una storia sorprendente che vede protagonisti Giuseppe Verdi, Richard Wagner e il valore salvifico della musica, più forte della prepotenza!

Alberi Maestri Kids, dalle 17 alle 19 a Veleia Romana

Spettacolo itinerante a numero chiuso con doppia replica

Soggetto e regia Michele Losi. Drammaturgia Sofia Bolognini e Michele Losi. Performer (in alternanza) Anna Fascendini, Sofia Bolognini, Michele Losi, Arianna Losi, Noemi Bresciani, Stefano Pirovano, Benedetta Brambilla, Marialice Tagliavini, Giulietta De Bernardi

«I bambini erano rimasti i soli, gli unici che potevano salvare il mondo riportando gli alberi ad abitare le città e la Terra. Per fare questo, da soli, dovevano affrontare prove e percorrere un magico sentiero nel bosco…» Creato site specific per Veleia ragazzi, Alberi maestri Kids è uno spettacolo itinerante ed esperienziale unico. Seguendo un sentiero magico, bambini e bambine, guidati da una figura fiabesca, varcheranno la soglia tra il mondo degli uomini e quello degli alberi. Con speciali cuffie stereofoniche, suoni immersivi, incontri inattesi e piccole prove, scopriranno radici viventi, creature del bosco e spiriti degli alberi. Un viaggio iniziatico attraverso l’area archeologica di Veleia, in cui parola, cammino, teatro e natura si fondono in un’esperienza sensoriale e poetica impossibile da dimenticare!

INFO, PRENOTAZIONI SPETTACOLI e LABORATORI VELEIA RAGAZZI

Per partecipare ai laboratori e agli spettacoli di Veleia Ragazzi è necessaria la prenotazione.

La prenotazione può essere fatta telefonando al numero: 324.9297592 oppure scrivendo a [email protected]

I laboratori e gli spettacoli di Veleia ragazzi sono gratuiti o prevedono un biglietto simbolico (da 2 a 5 euro, saldabile direttamente il 5 luglio a Veleia prima dell’inizio degli spettacoli). Per informazioni: www.veleiateatro.com