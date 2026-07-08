"Fracasso 2026" a Pianello: sabato torna la festa dei giovani con una nuova location
L'undicesima edizione si sposta lungo il Tidone e concentra in un'unica serata musica, dj set, grigliate, aperitivi e cocktail
Mariangela Milani
|2 ore fa
I giovani pianellesi promotori della manifestazione - © Libertà/Mariangela Milani
Torna anche quest'anno Fracasso, l'evento organizzato dall'Associazione Giovani che da undici anni anima l'estate pianellese. L'appuntamento è in programma sabato 11 luglio e porterà con sé due importanti novità.
La prima riguarda la location, che si sposta lungo l'asta del torrente Tidone, abbandonando l'area del campo da basket accanto alla piscina che aveva ospitato le precedenti edizioni.
La seconda novità è il nuovo format: gli organizzatori hanno infatti deciso di concentrare tutte le iniziative in un'unica serata, offrendo un programma ricco di occasioni per stare insieme.
Non mancheranno musica con dj set, grigliate, aperitivi, cocktail e intrattenimento, con l'obiettivo di regalare una serata di divertimento pensata soprattutto per i più giovani, ma aperta a tutti coloro che vorranno vivere una delle manifestazioni più attese dell'estate a Pianello.
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