Fratellini chiusi nell'auto all'autogrill sull'A1: salvati dai vigili del fuoco

Momenti di grande apprensione ieri mattina all'autogrill di Somaglia, lungo l'Autostrada del Sole nel Lodigiano, dove due fratellini di 2 anni e 7 mesi sono rimasti accidentalmente chiusi all'interno dell'auto dei genitori. Fortunatamente la vicenda si è conclusa nel giro di pochi minuti, senza conseguenze per i piccoli.

L'allarme è scattato intorno alle 9.30, quando i genitori, in viaggio verso le vacanze estive, si sono accorti di non riuscire più ad aprire la vettura. Secondo una prima ricostruzione, all'origine dell'episodio potrebbe esserci stato un involontario gesto di uno dei bambini che avrebbe provocato la chiusura dell'auto con entrambi i fratellini all'interno.

La richiesta di aiuto è arrivata alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Lodi, che ha inviato sul posto una squadra di volontari del distaccamento di Casalpusterlengo. I pompieri sono riusciti ad aprire rapidamente la vettura, liberando i due bambini, comprensibilmente spaventati ma in buone condizioni.

Subito dopo il salvataggio, i piccoli sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 e della Croce Casalese, intervenuti per accertarne lo stato di salute. Dopo i controlli è emerso che entrambi stavano bene e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.