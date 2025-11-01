Frontale auto-furgone tra Podenzano e San Giorgio, quattro feriti

Quattro feriti in un violentissimo scontro frontale tra un'auto e un furgone a Podenzano. L'impatto è avvenuto, in mattinata, tra un autocarro Iveco Daily e una Bmw X1, rimasti entrambi con la parte anteriore completamente distrutta. A restare feriti sono stati il conducente dell'auto e tre persone che erano a bordo del furgone. Nessuno è in pericolo di vita ma due delle persone coinvolte hanno riportato serie ferite che hanno richiesto le cure in ospedale.

L'impatto è avvenuto attorno alle 8,10 sulla Provinciale 42 che collega a San Giorgio, all'altezza del chilometro 3. Sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso del 118 con due ambulanze della Pubblica Assistenza San Giorgio e della sede di Rivergaro della Pubblica Valnure, polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e vigili del fuoco del comando di Piacenza, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti. La strada è rimasta interrotta per circa un'ora, durante le operazioni di soccorso e i successivi rilievi e si sono formate code.



