Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Fuga di gas a Vicobarone dopo il crollo di un muretto: momenti di allarme

I vigili del fuoco hanno individuato la perdita, chiuso il flusso di gas e messo in sicurezza la zona, avvisando i tecnici per le riparazioni

Ermanno Mariani
|3 ore fa
Fuga di gas a Vicobarone dopo il crollo di un muretto: momenti di allarme
1 MIN DI LETTURA
Momenti di apprensione ieri mattina a Vicobarone di Ziano per il crollo di un muretto che ha danneggiato una tubatura del gas, provocando un forte odore. Alcuni residenti, preoccupati, hanno allertato i vigili del fuoco.
Dalla centrale è stata inviata una squadra del distaccamento di Castel San Giovanni, che è arrivata intorno alle 8.30. Il muretto di recinzione di un edificio è crollato improvvisamente per cause ancora da chiarire, rompendo il tubo del gas.
Grazie anche alle indicazioni degli abitanti, i pompieri hanno individuato la perdita, chiuso il flusso di gas e messo in sicurezza la zona, avvisando i tecnici per le riparazioni necessarie. L’intervento ha scongiurato rischi maggiori.

Gli articoli più letti della settimana