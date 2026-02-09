Fuga di gas a Vicobarone dopo il crollo di un muretto: momenti di allarme

Momenti di apprensione ieri mattina a Vicobarone di Ziano per il crollo di un muretto che ha danneggiato una tubatura del gas, provocando un forte odore. Alcuni residenti, preoccupati, hanno allertato i vigili del fuoco.

Dalla centrale è stata inviata una squadra del distaccamento di Castel San Giovanni, che è arrivata intorno alle 8.30. Il muretto di recinzione di un edificio è crollato improvvisamente per cause ancora da chiarire, rompendo il tubo del gas.

Grazie anche alle indicazioni degli abitanti, i pompieri hanno individuato la perdita, chiuso il flusso di gas e messo in sicurezza la zona, avvisando i tecnici per le riparazioni necessarie. L’intervento ha scongiurato rischi maggiori.