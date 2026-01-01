Fuori strada a Momeliano: tanta paura per la conducente

Incidente spettacolare, ma fortunatamente privo di gravi conseguenze per chi era alla guida, avvenuto a Momeliano nel primo pomeriggio. Una macchina che procedeva da Momeliano in direzione Gazzola, presumibilmente per il fondo stradale viscido e ghiacciato, è uscita di strada e ha finito il suo viaggio, cappottandosi, in un campo. La conducente non ha riportato alcuna ferita. Sono intervenuti i carabinieri, ma non è stato necessario l'arrivo di mezzi di soccorso.