Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Fuori strada a Momeliano: tanta paura per la conducente

Il controllo del mezzo perso presumibilmente per il fondo stradale ghiacciato

Redazione Online
|1 ora fa
Fuori strada a Momeliano: tanta paura per la conducente
1 MIN DI LETTURA
Incidente spettacolare, ma fortunatamente privo di gravi conseguenze per chi era alla guida, avvenuto a Momeliano nel primo pomeriggio. Una macchina che procedeva da Momeliano in direzione Gazzola, presumibilmente per il fondo stradale viscido e ghiacciato, è uscita di strada e ha finito il suo viaggio, cappottandosi, in un campo. La conducente non ha riportato alcuna ferita. Sono intervenuti i carabinieri, ma non è stato necessario l'arrivo di mezzi di soccorso.

Gli articoli più letti della settimana