Furgoncino prende fuoco a Montosero, le fiamme raggiungono un campo
Bettola, il rogo in serata vicino a Pieve di Revigozzo. Distrutto un Mercedes Vito a nove posti. Le fiamme si sono propagate anche alle sterpaglie di un campo
Redazione Online
|6 ore fa
Un furgoncino Mercedes Vito a nove posti è stato completamente distrutto da un incendio nella serata di lunedì 17 agosto a Montosero, nei pressi di Pieve di Revigozzo, nel territorio comunale di Bettola.
Al momento in cui si sono sviluppate le fiamme a bordo del mezzo non c'era nessuno. È stato il proprietario ad accorgersi dell'incendio e a dare l'allarme. Dal comando provinciale di Piacenza è quindi partita una squadra dei vigili del fuoco.
Al loro arrivo il furgoncino era ormai completamente avvolto dalle fiamme e irrimediabilmente distrutto. Il fuoco si era nel frattempo propagato anche a un campo limitrofo, interessando alcune sterpaglie.
I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l'area. L'intervento si è concluso intorno alle 23.
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