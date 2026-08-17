Furgoncino prende fuoco a Montosero, le fiamme raggiungono un campo

Un furgoncino Mercedes Vito a nove posti è stato completamente distrutto da un incendio nella serata di lunedì 17 agosto a Montosero, nei pressi di Pieve di Revigozzo, nel territorio comunale di Bettola.

Al momento in cui si sono sviluppate le fiamme a bordo del mezzo non c'era nessuno. È stato il proprietario ad accorgersi dell'incendio e a dare l'allarme. Dal comando provinciale di Piacenza è quindi partita una squadra dei vigili del fuoco.

Al loro arrivo il furgoncino era ormai completamente avvolto dalle fiamme e irrimediabilmente distrutto. Il fuoco si era nel frattempo propagato anche a un campo limitrofo, interessando alcune sterpaglie.

I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l'area. L'intervento si è concluso intorno alle 23.