Furgone esce di strada a Rizzolo, grave un 32enne

Grave incidente stradale nella prima parte del pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 36 di Godi, in località Rizzolo, nel territorio comunale di San Giorgio Piacentino.

Poco dopo le 13, un uomo di 32 anni, alla guida di un furgone di Esselunga, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento. Il veicolo è uscito dalla carreggiata, terminando la sua corsa in un campo adiacente alla provinciale e ribaltandosi.

Le condizioni del conducente sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'auto infermieristica di Roveleto e un'ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure. Vista la gravità del trauma è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso di Parma.

Dopo essere stato stabilizzato sul luogo dell'incidente, il trentaduenne è stato trasportato in elicottero all'Ospedale Maggiore di Parma, dove è stato ricoverato in condizioni serie.

Per le operazioni di soccorso sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Piacenza, con un'autobotte e un mezzo fuoristrada, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del furgone e dell'area interessata dall'incidente.

I rilievi e la gestione della viabilità sono stati affidati alla Polizia Locale dell'Unione Valnure-Valchero, che dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'uscita di strada e accertarne le cause. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.