Furgone si schianta contro un mezzo di cantiere, 29enne muore sull'A1 ad Alseno

Tragico incidente nella notte tra mercoledì e giovedì lungo l’autostrada A1, nei pressi di Alseno, al confine tra Parma e Piacenza, in direzione Milano. B.D.A., 29 anni, cittadino romeno residente in provincia di Lodi, è morto sul colpo.

Il giovane era alla guida di un furgone che, secondo una prima ricostruzione, ha tamponato un mezzo adibito ai lavori di cantiere. L’impatto è stato violento e, nonostante l’intervento dei soccorsi, per il conducente del furgone non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale di Fidenza, che ha eseguito i rilievi per accertare le cause dell’incidente. La carreggiata è stata chiusa per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Il tratto autostradale tra Fidenza e Fiorenzuola è rimasto chiuso, causando disagi alla viabilità notturna e deviazioni su percorsi alternativi. Le forze dell’ordine hanno lavorato per ripristinare la normalità il prima possibile.