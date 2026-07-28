Furgoni nel mirino dei ladri in zona stadio: «Forzano le serrature, ormai viviamo nell'insicurezza»

Tornano le segnalazioni di tentativi di furto ai danni di furgoni e auto nella zona dello stadio e quartiere Duemila di Piacenza. A raccontarlo è un residente che ieri mattina, tornando al proprio mezzo parcheggiato tra via Fratelli Rosselli e via Soldati, ha trovato il blocchetto del portellone posteriore forzato.

«È l'ennesima volta che succede», racconta amareggiato. Questa volta, come in altre occasioni, qualcuno avrebbe tentato di aprire il veicolo per verificare la presenza di attrezzature o altra merce da rubare.

Secondo la sua testimonianza, però, non si tratterebbe di un episodio isolato. «Anche a una mia collega, in via Lusignani, hanno forzato il blocchetto del furgone, e la stessa cosa è successa a un ragazzo nel piazzale dello stadio», riferisce, sostenendo che l'area sarebbe diventata un bersaglio abituale degli scassinatori.

L'uomo ha presentato denuncia alle forze dell'ordine, ma spiega di non poter ottenere alcun risarcimento. «Non ho la polizza furto e incendio, quindi il danno resta tutto a mio carico», afferma.

Il timore è che i responsabili agiscano sistematicamente, prendendo di mira soprattutto i mezzi da lavoro nella speranza di trovare utensili o materiali di valore. «Ci sentiamo insicuri in casa nostra», conclude, lanciando un appello affinché vengano intensificati i controlli nella zona.

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