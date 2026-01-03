«Gaza e non solo, una giornata per ribadire il no alle guerre»

Un’intera giornata di talk, riflessioni, musica, socialità e proiezioni per tenere alta l’attenzione sulla Palestina e altre emergenze mondiali. Appuntamento a domani a Palazzo Ghizzoni Nasalli dalle 10.30 alle 22 con “Tu Gaza Es Mi Gaza”, la prima tappa del cammino di resistenza culturale di “Prima Persona Plurale”, presentata da alcuni organizzatori ieri mattina alla Cooperativa Infrangibile. «In seguito alle grandi manifestazioni di ottobre per Gaza e la Palestina, che hanno visto tantissime persone in piazza a Piacenza e altrove, un boom inaspettato dopo anni di assenza di mobilitazioni così ampie, ci siamo resi conto di quanto fosse importante non lasciare che l'energia si dissolvesse - spiegano gli organizzatori - viviamo in un'epoca di alti e bassi rapidi: le cose salgono e scendono altrettanto velocemente. Non vogliamo che l'impegno per cause come queste seguano questo ciclo. È nata così un'unione di energie, in modo spontaneo e dal basso».

La giornata si apre alle 10.30 con la presentazione del progetto. Alle 11 Riccardo Noury (Amnesty International) e Antonio Marchesi (Università di Teramo e American University of Rome), autori del volume "Genocidi", «in dialogo sulle ferite della storia recente per restituire significato alle parole e trasformarlo in consapevolezza». A seguire, brunch curato da RistoCoop e note chill-hop/jazz dei Moonbrew. Dalle 15, laboratorio per bambini con Pappa&Pero; nel giardino, tra pattona e vin brulé, «si costruisce socialità come atto politico di pace». Alle 17 con Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage.it, già a bordo della Global Sumud Flotilla, dal suo libro "Troppo neri" si parlerà di migranti, «interrogandoci sulla responsabilità reciproca e sul ruolo che l'informazione gioca nella narrazione del "altro da noi"».

Dalle 18.30 aperitivo con il Coro Infrangibile e i live di Gianni Azzali, Rab4 e Uganda. Alle 20.30 in collegamento Riccardo Corradini, specializzando in chirurgia e a bordo della seconda Flotilla, primo studente europeo a svolgere l'Erasmus nella Striscia di Gaza, esperienza da cui è stato tratto il docufilm "Erasmus in Gaza". Proiezione accompagnata dalla pizza de La Grotta Azzurra (su prenotazione).