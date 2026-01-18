Giardini Margherita, scatta il maxi restauro: vialetti rifatti e parco chiuso per tre mesi

Dopo anni di attesa, i Giardini Margherita si preparano a cambiare volto. Archiviati i lavori di manutenzione ai Giardini Merluzzo, il Comune è pronto ad avviare un intervento di riqualificazione profondo che porterà al restauro dei vialetti e degli arredi storici, con una chiusura temporanea del parco per consentire lavori in sicurezza. Compatibilmente con le condizioni meteo, annunciano in municipio, sarà infatti avviato un corposo intervento di restauro che riguarderà prioritariamente la riqualificazione dei vialetti in calcestre: circa 5.300 metri quadri di percorsi che si snodano nell’area verde, la cui ultima manutenzione risale a circa 25 anni fa.

I lavori, per un costo di circa 500mila euro, comporteranno la chiusura al pubblico per un periodo di circa tre mesi: «Una scelta purtroppo necessaria per ragioni tecniche e soprattutto di sicurezza - spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni - che consentirà però di ottimizzare sia i costi sia le attività del cantiere. L’obiettivo è quello di restituire il parco alla comunità con l’arrivo della stagione più mite e, per questo, abbiamo inserito nel contratto di affidamento un premio per incentivare l’ultimazione anticipata rispetto alla tempistica prevista, ferma restando l’ovvia condizione che il tutto sia eseguito a regola d’arte, a maggior ragione in uno spazio storico che rappresenta un patrimonio ambientale e monumentale per la città».

Per quanto riguarda i Giardini Merluzzo, Le opere recentemente realizzate hanno riguardato la manutenzione del verde e dei tratti di selciato in acciottolato, la rimozione e il restauro delle panchine e il loro riposizionamento in un alloggiamento più stabile nel terreno, la manutenzione della fontanella e l’istituzione di un percorso botanico con collocamento all'ingresso di pannelli storico\botanici e targhette con specifiche delle specie botaniche presenti.

I Giardini Merluzzo

«L’intervento nei Giardini Merluzzo - prosegue Bongiorni - sono il frutto del progetto «Tutti insieme per i Giardini Merluzzo e Margherita» presentato dall’Associazione Quartiere Roma in occasione di Piacenza Partecipa, il primo Bilancio partecipativo del Comune di Piacenza. Uno stimolo molto apprezzato che si innesta nel percorso intrapreso dall’Amministrazione per la riqualificazione degli spazi pubblici della zona. Ora si torna sui Giardini Margherita, dopo alcuni interventi che hanno già riguardato la manutenzione straordinaria delle alberature e del verde, la rimessa in funzione della fontana e il restauro del gazebo, e si interverrà soprattutto sul selciato e sull’arredo urbano».

Le prime attività di cantiere riguarderanno il ripristino della rete di scolo delle acque e verranno realizzati i cavidotti per l’illuminazione pubblica, con attraversamento dei viali in vari punti, onde evitare che se ne presenti la necessità dopo il restauro. Verranno quindi riportate alla luce e ripristinate le cunette in acciottolato per lo scolo delle acque meteoriche, come anche le porzioni di viali pavimentati. Sarà poi il momento del rifacimento dei viali in calcestre.

Durante tutto il periodo lavorativo verranno anche rimosse, restaurate e riposizionate le panchine esistenti. Chiuderà tutte le fasi lavorative il ripristino del tappeto erboso in prossimità dei viali restaurati.« Lavorazioni importanti e delicate, concordate nel rispetto del luogo con la Soprintendenza - conclude Bongiorni -, frutto di una progettazione interna degli Uffici tecnici comunali, che dimostrano ancora una volta competenza e passione. E' un altro passo avanti nel segno della riqualificazione di spazi importanti per la città, con l’intenzione di proseguire in questo percorso guardando già anche alla futura necessità di restauro degli elementi monumentali presenti nei Giardini».